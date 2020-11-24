DHA

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle bazı Şehir Hatları seferleri iptal oldu.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren özellikle boğaz çevresinde etkili olan sis nedeniyle Şehir Hatları seferleri iptal oldu. Sisin dağılması nedeniyle bazı seferler tekrar yapılmaya başladı. Şehir Hatları internet sitesinde iptal olan seferler vatandaşlara açıklandı.

- Boğaz hattı

- İstinye-Çubuklu arabalı vapur hattı

- Küçüksu-İstinye hattı

- Anadolukavağı-Üsküdar hattı

- Rumelikavağı-Eminönü hattı

- Haliç hattı

- Çengelköy-İstinye ring hattı