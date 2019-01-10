Sıvı gıda, yumuşatıcı gıdalar yutması kolay gıdalar verilmelidir. Çünkü ağrı hissi ve ağrı duyusu her hareketle ve bir uyarıda artan bir duyudur. Onu ne kadar hareketsiz bırakıp termal uyarıdan uzak tutarsak, kişi o kadar az ağrı hissedecektir. Boğaz hastalıkları için bu geçerlidir."