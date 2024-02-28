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        Haberler Gündem Bodrum'da zehirlendiği belirlenen 4 köpek ve 3 kedi öldü - Güncel haberler

        Bodrum'da zehirlendiği belirlenen 4 köpek ve 3 kedi öldü

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde zehirlendiği tespit edilen 4 köpek ve 3 kedi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 18:23 Güncelleme: 28.02.2024 - 18:24
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        Bodrum'da zehirlendiği belirlenen 4 köpek ve 3 kedi öldü
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        Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamada, Akyarlar Mahallesi Karaincir mevkisinde sokak hayvanlarının zehirlendiği ihbarı üzerine bölgeye veteriner ekiplerinin yönlendirildiği belirtildi.

        Bölgede yapılan incelemede zehirlendiği tespit edilen 4 köpek ve 3 kedinin öldüğünün tespit edildiği bildirilen açıklamada, ekiplerin 5 köpeği de Bodrum Belediyesi Turgutreis Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına aldığı vurgulandı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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