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        Haberler Gündem Güvenlik Bodrum'da 21 düzensiz göçmen yakalandı: 3 gözaltı

        Bodrum'da 21 düzensiz göçmen yakalandı: 3 gözaltı

        Muğla Bodrum'da 21 düzensiz göçmen yakalanırken sürat teknesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 04:58 Güncelleme: 03.06.2024 - 04:58
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        Bodrum'da 21 düzensiz göçmen yakalandı: 3 gözaltı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 21 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında sürat teknesi ile göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

        Ekiplerce durdurulan sürat teknesinde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü personeliyle müşterek yapılan takip sonucunda karada 19 düzensiz göçmen yakalandı.

        AA'nın haberine göre; ayrıca yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışırken tespit edilen 2 düzensiz göçmen yakalanarak kıyıya çıkarıldı.

        Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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        #Muğla
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