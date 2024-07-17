Bob Dylan konserlerinde telefonu yasakladı

Konsere gidenlerin konser alanına vardıklarında, Dylan'ın performansından önce telefonlarını güvenli kasalara koymaları istenecek. Otomatik kasalarda toplanacak olan telefonlar, performans sonunda sahiplerine verilecek.

Dylan hayranları, telefon yasağı hakkında şikayetlerini X platformunda dile getirdi.

Bir kullanıcı, "Telefonsuz konserler istiyor. Ne çılgın zamanlara geldik!" diye yazarken; bir başkası, "İnsanların o anı daha fazla yaşamasını istediklerini anlayabiliyorum ama aynı zamanda herhangi bir fotoğraf veya video çekememek de tuhaf olurdu" ifadesini kullandı.

Konserde telefon yasağını saçma bulduğunu dile getiren sosyal medya kullanıcılarının yanında, anı yaşamaktan heyecan duydukları için Dylan'ın kamera cihazlarını yasaklamasını takdir edenler de vardı.