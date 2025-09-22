Habertürk
        BM Genel Sekreteri Guterres: "Filistinliler için devlet bir haktır, bir ödül değil" | Dış Haberler

        BM Genel Sekreteri Guterres: "Filistinliler için devlet bir haktır, bir ödül değil"

        Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistinliler için devlet kurmanın bir ödül değil, bir hak olduğunu belirterek, "Devlet kurmayı reddetmek, dünyanın dört bir yanındaki aşırılıkçılar için bir hediye olacaktır." dedi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 22.09.2025 - 22:56 Güncelleme: 22.09.2025 - 23:12
        'Filistin devleti ödül değil haktır'
        Guterres, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen "Filistin Sorununun Barışçıl Çözümü ve İki Devletli Çözümün Uygulanması için Yüksek Düzey Uluslararası Konferansı"nda konuştu.

        Filistin heyetine ABD tarafından vize verilmemesine duyduğu hayal kırıklığını dile getiren Guterres, “Hayallere kapılmayalım. İsrail-Filistin çatışması nesillerdir çözümsüz kaldı. Diyalog sekteye uğradı. Kararlar hiçe sayıldı. Uluslararası hukuk ihlal edildi." dedi.

        Guterres, Filistin’de durumun katlanılmaz olduğunu ve her geçen saat daha da kötüleştiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

        “Bugün, bu kabustan kurtulmanın tek yolunu bulmak için buradayız: İsrail ve Filistin’in iki bağımsız, egemen ve demokratik devlet olarak, 1967 öncesi sınırlar temelinde, güvenli ve tanınmış sınırlar içinde, barış ve güvenlikle birlikte yan yana yaşadığı, uluslararası hukuka, BM kararlarına ve diğer ilgili anlaşmalara uygun olarak her iki devletin de başkentinin Kudüs olduğu iki devletli bir çözüm için."

        BM’ye üye devletlerin, bu kapsamda Filistin Devleti'ni tanıma taahhütlerini memnuniyetle karşıladığını belirten Guterres, iki devletli çözüme desteği artırmak gerektiğini kaydetti.

        “Filistinliler için devlet bir haktır, bir ödül değil”

        Guterres, Gazze’de acil ve kalıcı ateşkes çağrısı yaparak, "Hiçbir şey Filistin halkının topluca cezalandırılmasını veya herhangi bir etnik temizliği, Gazze'nin sistematik olarak yok edilmesini, nüfusun aç bırakılmasını, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere on binlerce sivilin ve yüzlerce insani yardım çalışanımızın öldürülmesini haklı çıkaramaz." diye konuştu.

        İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria’da yeni yasadışı yerleşim yerlerine onay verildiğini aktaran Guterres, “Batı Şeria'da iki devletli çözüme varoluşsal bir tehdit oluşturan gelişmeleri hiçbir şey mazur gösteremez. Yerleşimlerin durmaksızın genişlemesi, görünmez bir şekilde artan ilhak tehdidi ve yerleşimci şiddetinin yoğunlaşması tüm bunlar durdurulmalı." ifadelerini kullandı.

        Guterres, Filistin'deki durumun “ahlaki, hukuki ve siyasi açıdan tahammül edilemez” olduğunu belirterek, çok geç olmadan iki devletli çözüme yeniden odaklanmaları gerektiğini vurguladı.

        Filistin’de iki devletli çözüme alternatif olmadığının altını çizen Guterres, "Açıkça söyleyelim; Filistinliler için devlet bir haktır, bir ödül değil. Ve devleti reddetmek, her yerdeki aşırılıkçılar için bir hediye olacaktır." dedi.

