Blooming: 1 - San Jose: 3

Bolivya Premier Lig Clausura maçında Blooming ile San Jose karşılaştı.Blooming takımın hocası sahaya şu oyuncuları sürdü: Ruben Cordano, Pablo De Miranda, Leonardo Urapuca, Jesus Manuel Sagredo Chavez, Christian Latorre, Gustavo Britos, Luis Vargas, Roberto Fernández, Leonardo Vaca, Paul Arano, Erwin SanchezSan Jose maça şu 11'le başladı: Carlos Franco, Ariel Juarez, Jair Torrico, Marcos Barrera, Mario Cuellar, Mario Ovando, Victor Hugo Melgar, Didi Torrico, Javier Sanguinetti, Jair Reinoso, Ronald Calzadilla5. dakikada San Jose oyuncusu Javier Sanguinetti topu ağlarla buluşturdu. 32. dakikada Gustavo Britos, tabelayı 1-1 yaptı. Mücadelenin 45. dakikasında San Jose Javier Sanguinetti ile skoru 1-2 yaptı. İlk yarı 1-2 sona erdi. İlk yarıda San Jose oyuncusu Didi Torrico ile Blooming oyuncuları Gustavo Britos, Paul Arano, Ruben Cordano sarı kartla cezalandırıldı. Dakika 90 olduğunda Victor Hugo Melgar, San Jose adına 3. golü attı.İkinci 45 dakikada San Jose futbolcuları Javier Sanguinetti, Carlos Franco ile Blooming futbolcuları Leonardo Urapuca, Pablo De Miranda sarı kart gördü.Mücadelenin 2. 45 dakikasında Blooming ekibinde Erwin Sanchez, Luis Vargas, Paul Arano oyundan çıktı, Luis Fernando Saldías Muños, Cesar Pereyra, Joselito Vaca yerine girdi, San Jose takımında ise Marcelo Gomes ve Cesar Mena girerken Javier Sanguinetti ve Jair Reinoso çıktı. Mücadele 1-3 bitti.506 kodlu maçta İddaa'da San Jose galibiyetine bahis oynayanlar 2.25 oranını kazandı.Blooming takımının son 5 maçlık performansı: 2 galibiyet, 3 yenilgi. Konuk San Jose ise bu süreçte 5 kez kazandı.