        Haberler Gündem Blok3 konserinde dehşet!

        Konseri izlemek için çatıya çıkan gençlere şiddet uygulayan kişi tutuklandı

        Mersin'de düzenlenen konseri, binanın çatısına çıkarak izlemeye çalışan gençlere şiddet uygulayan özel güvenlik görevlisi M.B.A. tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.09.2025 - 21:13 Güncelleme: 14.09.2025 - 21:13
        Mersin'deki olay, 12 Eylül günü akşam saatlerinde merkez Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki Mezitli Belediyesi'ne ait Amfi Tiyatro'da meydana geldi. Özel bir organizasyon şirketi tarafından düzenlenen Blok3 konserini bazı kişiler, tiyatro salonunun çatısından izlemeye çalıştı. Çatıya çıkan kişilere özel güvenlik görevlileri müdahale etti. Müdahale sırasında bir kişi yaklaşık 4 metre yükseklikteki çatıdan itilirken, bir kişi de darbedildi. Çatıdan itilen kişi, kısa süre yerde kaldıktan sonra ayağa kalkıp bölgeden uzaklaştı.

        Yaşananlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alınıp, sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin ardından Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

        C.B.A. ve S. E. K.’nın yaralandığı olayla ilgili şüphelilerden etkinlik görevlisi M.B.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.B.A., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

