Ryan Reynolds: Çocuklarımıza normal bir hayat vermeye çalışıyoruz
Blake Lively ile birlikte dört çocuğunu kameralardan uzak bir şekilde büyüten Ryan Reynolds, onlara diğer çocuklar gibi bir hayat yaşatmaya çalıştıklarını anlattı
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Hollywood'un en gözde çiftlerinden Blake Lively ile Ryan Reynolds, dört çocuğunu da kameralardan uzak büyütüyor.
James (9), Inez (8) ve Betty (5) adlarında üç kızı ve 2023'ün başlarında kucaklarına aldıkları Olin adında bir oğlu olan çiftin en küçük iki çocuğu şimdiye dek hiç fotoğraflanmadı.
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"KENDİ ÇOCUKLUĞUMUZ ÇOK FARKLIYDI"
Çocukları hakkında da nadiren yorum yapan 48 yaşındaki 'Deadpool & Wolverine' filmi yıldızı Ryan Reynolds, kendisinin ve 37 yaşındaki eşi Blake Lively'nin çocuklarına 'normal bir hayat' vermeye çalıştıklarını söyledi.
Hollywood Reporter'a konuşan Ryan Reynolds; "Onlara mümkün olduğunca normal bir hayat sunmaya çalışıyoruz. Onların çocukluklarıyla benim çocukluğum ya da eşimin çocukluğu arasındaki farkı onlara empoze etmemeye çalışıyorum" ifadesini kullandı.
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"EMPATİ DUYGULARI GÜÇLÜ"
Ryan Reynolds; “İkimiz de işçi sınıfı çocukları olarak büyüdük ve onlara çok küçükken 'Aman Tanrım, çocukken asla böyle bir hediyeye sahip olamazdım' veya 'Paket servis falan alma lüksüne asla sahip olamazdım' dediğimi hatırlıyorum" diye konuştu.
Ünlü oyuncu, çocuklarının bu durumun farkında olduklarını belirterek; "Zaten minnettarlıkla dolular ve dünyayı güçlü bir empati duygusuna sahip olacak kadar anlıyorlar" ifadesini kullandı.
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ŞİMDİ HAYAL BİLE EDEMİYORUM"
"Eğer çocuklarımız diğer insanlarla ve diğer çocuklarla empati kurabilirlerse, iyi bir iş yaptığımızı gösterebiliriz" diyen Ryan Reynolds, kendi çocukluğunun daha farklı olduğunu aktardı.
Ünlü oyuncu; "Ben çocukken, evden çıkar ve hava kararınca geri dönerdim. Bunu şimdi hayal bile edemiyorum" dedi.
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'Gossip Girl', 'Hırsızlar Şehri' ve 'Küçük Bir Rica' gibi yapımlarla tanınan Blake Lively ile 'Deadpool' ile 'Free Guy' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Ryan Reynolds, 2012'de dünyaevine girmişti.