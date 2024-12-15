"EMPATİ DUYGULARI GÜÇLÜ"

Ryan Reynolds; “İkimiz de işçi sınıfı çocukları olarak büyüdük ve onlara çok küçükken 'Aman Tanrım, çocukken asla böyle bir hediyeye sahip olamazdım' veya 'Paket servis falan alma lüksüne asla sahip olamazdım' dediğimi hatırlıyorum" diye konuştu.

Ünlü oyuncu, çocuklarının bu durumun farkında olduklarını belirterek; "Zaten minnettarlıkla dolular ve dünyayı güçlü bir empati duygusuna sahip olacak kadar anlıyorlar" ifadesini kullandı.