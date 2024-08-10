Blake Lively'den genç hayranına büyük jest

Blake Lively, Paola ve yanında bulunan kardeşleriyle birlikte kırmızı halıda bol bol fotoğraf çektirdi. Güzel oyuncu, hayranı için başka bir sürpriz de yaptı.

Paola ve kardeşleri galanın davetlileri arasında değildi. Sadece Blake Lively'yi ve diğer oyuncuları galanın yapıldığı binaya girerken görmek için orada bulunuyorlardı.