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        Haberler Dünyadan Blake Lively'den genç hayranına büyük jest - Magazin haberleri

        Blake Lively'den genç hayranına büyük jest

        Ünlü oyuncu Blake Lively, rol aldığı 'It Ends Up With Us' filminin Londra'daki galasında, genç hayranına hayatı boyunca unutamayacağı bir jest yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2024 - 16:21 Güncelleme: 10.08.2024 - 16:21
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          ABD'li ünlü oyuncu Blake Lively, başrolünde yer aldığı 'It Ends Up With Us' filminin galası için Londra'daydı. Lively, çiçek desenli pırıltılı elbisesini, kırmızı tüylü peluş bir şalla kombinledi.

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          Galanın yapılacağı binanın önüne geldiği andan itibaren Blake Lively'ye büyük bir ilgi vardı. Hayranları, çığlık çığlığa sevgi gösterisinde bulundu. Sempatik oyuncu da sevenlerine gülüşüyle karışılık verdi.

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          Blake Lively'ye coşkulu bir sevgi gösterenlerden biri de 14 yaşındaki Arjantinli Paola'ydı. Genç kızın yanına giden Lively, ona sarıldı. Paola da sevinçten gözyaşlarını tutamadı.

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          Ancak Blake Lively'nin genç hayranına jesti bununla sınırlı kalmadı.

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          Ünlü oyuncu, kırmızı tüylü peluş şalını hayranının omuzlarına koydu. Blake Lively'nin bu hareketi, Paola'yı daha da duygulandırdı.

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          Blake Lively, Paola ve yanında bulunan kardeşleriyle birlikte kırmızı halıda bol bol fotoğraf çektirdi. Güzel oyuncu, hayranı için başka bir sürpriz de yaptı.

          Paola ve kardeşleri galanın davetlileri arasında değildi. Sadece Blake Lively'yi ve diğer oyuncuları galanın yapıldığı binaya girerken görmek için orada bulunuyorlardı.

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          Blake Lively, 3 kardeş için davetiye ayarladı ve onların filmini galada izlemesini de sağladı.

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          4 ÇOCUK ANNESİ

          2012'de evlenen, gösteri dünyasının 'gıpta' edilen çiftlerinden olarak gösterilen Ryan Reynolds ve Blake Lively, dördüncü çocuklarını Şubat 2023'te kucaklarına almıştı. James (9), Inez (7) ve Betty (4) adında üç çocukları daha bulunan çift, son çocuklarının isminin de Olin olduğunu duyurmuştu.

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