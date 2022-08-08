Dwayne Johnson'ın Black Adam'ı canlandırdığı filmin yönetmen koltuğunda Jaume Collet-Serra oturuyor. Aksiyon macera türündeki film çeşitli nedenlerden dolayı ertelenmişti. İzleyiciler tarafından merak edilen fimin vizyon tarihi merak ediliyor. Peki, Black Adam vizyona ne zaman çıkacak, konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir? İşte filmin detayları...