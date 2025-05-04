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        Bitlis Valiliği'nden bozayı uyarısı

        Bitlis Valiliği, Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü'ne giden piknikçileri, kış uykusundan uyanan bozayılar konusunda uyardı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.05.2025 - 19:45 Güncelleme: 04.05.2025 - 19:45
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        Bitlis Valiliği'nden bozayı uyarısı
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        Tatvan sınırları içerisinde bulunan 2 bin 250 rakımdaki Nemrut Krater Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra zengin florasıyla birlikte birçok canlıya da ev sahipliği yapıyor. Nemrut Krater Gölü çevresinde yaşamlarını sürdüren bozayılar ise bölgeye giden vatandaşların ilgi odağı oluyor. Kış aylarının bitmesi ve Nemrut Krater Gölü yolunun açılmasıyla birlikte bölgeye giden piknikçilerin burada yaşayan ayılarla karşı karşıya gelmemeleri için Bitlis Valiliği tarafından uyarı yapıldı. Valilikten yapılan açıklamada, Tatvan ilçesinde yer alan doğa harikası Nemrut Kalderası Tabiat Anıtı (Nemrut Krater Gölü) yolunun 02.05.2025 tarihi itibariyle İl Özel İdaresine bağlı ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda ulaşıma açıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

        "Ziyaretçilerin Kaldera bölgesinde güvenli ve doğayla uyumlu bir deneyim yaşamaları adına bazı önemli hatırlatmalarda bulunmak isteriz: Kaldera içerisinde yaşayan bozayıların doğal yaşam ortamlarında onlara zarar verilmemesi için yaban hayvanı olan Boz ayılara kesinlikle yaklaşılmamalı ve elle besleme yapılmamalıdır, bu davranışlar ayıların doğal beslenme düzenine zarar vermekte olup, vatandaşlarımızın can güvenliği açısından da tehlike arz etmektedir.

        Olası orman yangınlarına sebebiyet vermemek için alanda kesinlikle ateş ve mangal yakılmaması önemle rica olunur. Çevrenin korunması açısından bu konuya hassasiyet gösterilmesi büyük önem taşımaktadır. Çöpler doğaya bırakılmamalı, atıklar uygun şekilde toplanmalıdır. Ayrıca krater gölünde boğulma tehlikesine karşı göle girilmemesi önem arz etmektedir. Halkımızın güvenli bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilmesi için özveriyle görev yapan Jandarma, Orman İşletme, Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerimizin uyarılarına riayet edilmesi, büyük önem taşımaktadır. Unutmayalım ki Nemrut Kalderası sadece büyüleyici manzaralarıyla değil, aynı zamanda hassas ekosistemiyle de korunması gereken bir doğal mirastır. Doğayı birlikte koruyalım."

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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