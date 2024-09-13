Daha temiz bir çevre ve yaşanabilir bir Erdemli için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Bugün birinci sınıflarımıza fidan dağıtımını gerçekleştirdik. İlçemizdeki kendi bünyemizdeki park ve bahçelerin atıklarından ürettiğimiz fidanları çocuklarımıza dağıttık. İnşallah onlarda aileleriyle birlikte dikecek ve bakacaklar. Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme bizim için her şeye bedel. Onlarla bir arada olduğumuz için de çok mutluyuz. Yaklaşık 3 bin öğrencimize bu fidanlarımızı dağıttık. İnşallah bu projelerimiz de ilerleyen zamanlarda artarak devam edecek" dedi.