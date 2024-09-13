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        Haberler Gündem Güncel Bitkisel atıkla yetiştirildi, öğrencilere dağıtıldı | Son dakika haberleri

        Erdemli'de gübre haline getirilen bitkisel atıklarla üretilen 3 bin fidan öğrencilere hediye edildi

        Mersin'in Erdemli ilçesinde bitkisel atıkların gübre haline getirilmesiyle yetiştirilen fidanlar, "Bir Öğrenci, Bir Fidan" projesi kapsamında toprakla buluşturulması için 3 bin öğrenciye hediye edildi. Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "İlçemizdeki kendi bünyemizdeki park ve bahçelerin atıklarından ürettiğimiz fidanları çocuklarımıza dağıttık. İnşallah onlarda aileleriyle birlikte dikecek ve bakacaklar" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 11:56 Güncelleme: 13.09.2024 - 11:56
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          Mersin'in Erdemli Belediyesi tarafından bitkisel atıklardan elde edilen gübre ile yetiştirilen fidanlar, toprakla buluşturulması için 3 bin öğrenciye hediye edildi.

        • 2

          Erdemli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü başta tarımsal atıklar olmak üzere bitkisel atıkları topluyor, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü Kompost Geri Dönüşüm Tesisinde ise gübre haline getiriliyor.

        • 3

          Kompostlardan elde edilen gübrelerle yüzlerce fidan üretilerek çevreye kazandırılıyor.

        • 4

          Bu çerçevede üretilen 3 bin fidan da "Bir Öğrenci, Bir Fidan" projesi kapsamında okula yeni başlayan Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara tarafından okula yeni başlayan öğrencilere dağıtıldı.

        • 5

          Daha temiz bir çevre ve yaşanabilir bir Erdemli için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Bugün birinci sınıflarımıza fidan dağıtımını gerçekleştirdik. İlçemizdeki kendi bünyemizdeki park ve bahçelerin atıklarından ürettiğimiz fidanları çocuklarımıza dağıttık. İnşallah onlarda aileleriyle birlikte dikecek ve bakacaklar. Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme bizim için her şeye bedel. Onlarla bir arada olduğumuz için de çok mutluyuz. Yaklaşık 3 bin öğrencimize bu fidanlarımızı dağıttık. İnşallah bu projelerimiz de ilerleyen zamanlarda artarak devam edecek" dedi.

        • 6

          Hediye edilen fidanları bahçelerine ekeceğini ifade eden Nazlı Kaya, "Bunu anneannemin yayladaki bahçesine dikeceğiz, sonrasında bu büyüyecek kocaman olacak" diye konuştu.

        • 7

          Fidan hediyesi aldığı için çok mutlu olduğunu belirten Buse Kılıç da "Fidan için çok teşekkür ediyorum, çok mutluyum. Fidanı da bahçemize dikeceğim ve büyüteceğim" şeklinde konuştu.

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