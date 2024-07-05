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        Haberler Dünya Birleşik Krallık'ta kabine belli olmaya başladı | Dış Haberler

        Birleşik Krallık'ta kabine belli olmaya başladı

        Birleşik Krallık'ta dün yapılan genel seçimlerde İşçi Partisi, yaklaşık yüzde 34'lük oyla 650 sandalyeli parlamentoya 412 milletvekili sokarak 14 yıllık Muhafazakar Parti iktidarını bitirdi. Yeni Başbakan Keir Starmer, gölge kabinesindeki isimleri görevlendirmeye başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 20:20 Güncelleme: 05.07.2024 - 20:20
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        Kabine belli olmaya başladı
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        Birleşik Krallık'ta Kral 3. Charles tarafından bugün Başbakan olarak görevlendirilen Keir Starmer, ana muhalefetteyken gölge kabinede bulundurduğu isimleri bakanlık görevine getirmeye başladı.

        Starmer'ın Başbakanlık görevine gelmesinin ardından kabinede yer alacak isimler birer birer Başbakanlık Ofisi 10 Numara'ya çağrılmaya başlandı.

        Birleşik Krallık'ın yeni Başbakanı Keir Starmer
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        Bakanlık görevine getirilen isimlerle ilgili açıklamalar Başbakanlık Ofisi 10 Numara'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

        Yapılan açıklamalara göre Starmer'ın ana muhalefetteyken gölge kabinede bulundurduğu isimler, sorumlu oldukları alanlarda bakanlık görevlerine getirildi.

        Buna göre Başbakan Yardımcılığı ve Kalkınma, Sosyal Konut ve Topluluklar Bakanlığına Angela Rayner, Dışişleri Bakanlığına David Lammy, İçişleri Bakanlığına ise Yvette Cooper getirildi.

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        Starmer, Savunma Bakanlığına John Healey, Adalet Bakanlığına Shabana Mahmood, Sağlık Bakalığına Wes Streeting, Çalışma Bakanlığına Liz Kendall, Eğitim Bakanlığına ise Bridget Phillipson'ı seçti.

        Rachel Reeves, ülkede Maliye Bakanlığına getirilen ilk kadın olurken eski İşçi Partisi lideri Ed Miliband, Enerji Güvenliği ve Sıfır Emisyon Bakanı olarak görevlendirildi.

        Britanya Kralı'nın şahsi mülkü olan Lancaster Dükalığının yönetimi ise yine bu alanda gölge bakan olarak görev yapan tecrübeli siyasetçi Pat McFadden'a emanet edildi.

        Açıklanan isimlerin tamamının görev aldıkları alanlarda gölge bakan olması dikkati çekti.

        GÖLE KABİNE

        Birleşik Krallık'ta ana muhalefet partisince üyelerden oluşturulan ve hükümetteki bakanların çalışmalarını denetleyip alternatif politikalar üreten milletvekili topluluğuna gölge kabine adı veriliyor.

        Gölge kabine üyeleri, kendi partileri iktidar olduğunda hangi politikaları izleyeceklerini, iktidarın attığı adıma karşı hangi adımı atacaklarını topluma açıklıyor.

        Bir kuralı olmasa da ana muhalefet partileri iktidara geldiklerinde bakan tercihlerini büyük oranda gölge kabine üyelerinden yana kullanıyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Birleşik Krallık
        #keir starmer
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