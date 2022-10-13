ZAMANI DAHA DOĞRU ÖLÇER!

Kimyasal ismi silikon diyoksit (SiO2) olan kuvars, dünyada pek çok kaya ve kum çeşidinde bulunan bir bileşiktir. Bu kristal osilatör çok hassas frekanslı bir sinyal oluşturur ve böylece kuvars yani Quartz saatler, zamanı mekanik saatlerden en az bir derece daha doğru ölçer.