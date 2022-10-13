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Birçok kişi marka zannediyor aslında gerçek çok farklı! İşte saatlerin üzerinde yazan 'Quartz' anlamı!

Birçok saatin markasının altında yazdığı ve yine kişilerin marka zannettiği "Quartz" anlamı aslında bilinenden çok farklı. İşte yıllardır saat markası sanılan fakat anlamı çok daha farklı olan Quartz'ın hikayesi...

13.10.2022 - 11:08 | Güncelleme: ABONE OL

  • Saat takmak günümüzde yaşam tarzının göstergelerinden olarak kabul ediliyor. Hemen herkesin taktığı saatlerde markaların altında yazan "Quartz" hakkında ise çoğu saat kullanıcıları yanılıyor. Anlamının marka zannedildiği "Quarzt" aslında çok daha farklı ve saat markası ile alakası olmayan bir anlam ifade ediyor. İşte detaylar...

  • QUARTZ NE DEMEK?

    Quartz Türkçe olarak "kuvars" anlamına gelmektedir. İlk kuvars saat ise 1927 yılında Warren Marrison ve J.W Horton tarafından icat edilmiştir. 

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    Kimyasal ismi silikon diyoksit (SiO2) olan kuvars, dünyada pek çok kaya ve kum çeşidinde bulunan bir bileşiktir. Bu kristal osilatör çok hassas frekanslı bir sinyal oluşturur ve böylece kuvars yani Quartz saatler, zamanı mekanik saatlerden en az bir derece daha doğru ölçer.

  • SANİYE ARALARI UZUN

    Kuvars içerisinde bulunan kristaller, elektrik enerjisi ile karşı karşıya kaldığı zaman açığa çıkan titreşim ile kinetik enerjiye sonra da elektrik enerjisine dönüşür. Bu enerji sayesinde önceden sayma süresi hesaplanmış çip elektrik enerjisini düzenleyip adım motoruna gönderir ve dönme hareketi sağlanır. Mekanik ve otomatik saatlerin ibreleri akıcıdır, hatta yaptıkları harekete süpürme hareketi denir. Kuvars saatlerin ibreleri ise tik-tak şeklinde hareket eder. Kuvars saatler 7 yıl içerisinde özelliğini yitirir ve artık geri kalmaya ya da durmaya başlar.

  • QUARTZ SAATİN İÇERİSİNDE BULUNAN PARÇALAR

    Quarzt saatin içerisinde bulunanlar şu şekildedir;

    Pil

    Elektrik adımlı motor

    Mikroçip

    Diğer tüm parçaları ve mikroçipi bağlayan devre

    Kuvars kristal osilatörü

    Saat ayarlama vidası

    Saniye, dakika ve saat dişlileri

    Orta şaft

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