Birbirinden leziz ekmek tarifleri

03 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Koronavirüs salgını nedeniyle evlerine kapanan binlerce kişi daha güvenli ve hijyenik olduğu için evde ekmek yapımına yöneliyor… Öyle ki marketlerde ekmeğin ana malzemelerinden maya bulmak bir hayli zorlaştı. İşin aslı şu ki temel besin öğelerinden ekmek yapımı aslında çok zor değil… Yalnızca ekmek yapımının püf noktalarına dikkat etmek gerekiyor. Biz de ekşi mayalı ekmek tarifinin püf noktalarıyla yetinmedik ve çeşit çeşit ekmek tariflerini bir araya getirdik. İster ekmeğin ustası olun ister de mutfağa yeni yeni alışan bir şef adayı… Birbirinden zengin içerikli ekmek tarifleriyle yemeklere güzel bir başlangıç yapacaksınız.
SANDVİÇ EKMEĞİ İÇİN MALZEMELER
Yarım paket yaş maya
1 çay bardağı ılık süt
1 çay bardağı ılık su
1 yumurta
1 tatlı kaşığı tuz
1 yemek kaşığı toz şeker
Yarım çay bardağı zeytinyağı
3 su bardağı un
SANDVİÇ EKMEĞİ NASIL YAPILIR?
Peynir, domates ve zeytinin yanında muhteşem giden, yumuşacık sandviç ekmeği için unu ve tuzu harmanlayıp genişçe bir kaba dökün. Unun ortasını açarken ayrı bir kapta ise mayayı, şekeri ve suyu bir kaşık yardımıyla karıştırın. Maya aktive olunca unlu karışımın ortasına mayalı sıvıyı dökün. Zeytinyağını, yumurtanın beyazını ve sütü karışıma ilave edip hamuru yoğurmaya başlayın. İyice kıvam alan hamuru küçük bezelere ayırın ve tepsiye dizin. Mayalı hamurun şişmesi için üzerini nemli bir bezle örtün. Zamanınız varsa bir saat kadar bekleyin. Ardından bezelere yumurtanın kalan sarısını sürün. 180 derece ısıtılmış fırında 25 dakika kadar sandviç ekmeklerini pişirin... Sıcak sıcak servis edin. Afiyet olsun.
MİNİ SOMUN EKMEK TARİFİ İÇİN MALZEMELER
3 su bardağı un (Kıvama göre artırabilirsiniz)
1 su bardağı su
1 tatlı kaşığı şeker
1 tatlı kaşığı tuz
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 paket instant maya
MİNİ SOMUN EKMEK NASIL YAPILIR?
Dışarıdan satın aldığınız ekmekten hiçbir farklı olmayacak bu minik somun ekmekleri dilerseniz yatmadan önce hazırlayıp sabaha pişirebilirsiniz. Mini somun ekmek tarifi için öncelikle bir kaba mayayı, ılık suyu ve şekeri koyup mayayı aktive edin. Yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra üzerine tuzu, yağı ve unu ilave edip güzelce yoğurun. Hamuru en az bir saat mayalanmaya bırakın. Şişip iki katına çıkan hamuru parçalara ayırıp şekil verin. Yarım saat kadar da tepside hamurun mayalanmasına olanak tanıyın. Bu sırada fırını 200 dereceye ayarlayın. Ekmeğin içinin yumuşak dışının kıtır olması için fırına bir kap su koyun. Yarım saat kadar ekmekleri pişirin. Son olarak ekmekleri fırından çıkarıp üzerlerini bir bezle örtün. Minik somun ekmek hazırlamak işte bu kadar kolay...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!