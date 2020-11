İzmir depremiyle birlikte ülkenin dört bir yanından İzmir'de depremde evini kaybetmiş, yakınlarını kaybetmiş vatandaşlara destek yağdı. Depremzedeler için İzmir Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer'in başlattığı Bir Kira Bir Yuva kampanyası da epey ilgi gördü. Bir Kira Bir Yuva kampanyası nedir? Bir Kira Bir Yuva kampanyasına katılım nasıl olur? Bir Kira Bir Yuva kampanyasında ne kadar para toplandı?

BİR KİRA BİR YUVA KAMPANYASI NEDİR?

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremin ardından ev ihtiyacı doğan afetzedelerle onlara destek olmak isteyenleri buluşturacak yeni bir kampanya başlattı. “Bir Kira Bir Yuva” adıyla hayata geçirilen dayanışma kampanyası için oluşturulan web sitesi üzerinden kira desteği vermek ya da boş durumdaki evini kullanıma açmak isteyenler bildirimde bulunacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi ise evsiz kalan yurttaşların talepleri ile kampanyaya destek sunanları bir araya getirecek. Depremde evini kaybedenler için yeni bir kampanya başlattıklarını söyleyen Başkan Soyer, projenin detaylarını şu sözlerle paylaştı: “Yeni bir sayfa açıyoruz. Bir kira bir yuva. Bildiğimiz gibi çadırda yaşayan vatandaşlar için verdiğimiz hizmetler artarak devam ediyor. Ama çadır hayatı kış bastırdıkça ne kadar tedbir alırsak alalım konfor sağlamada zorlanacağız. Mutlaka vatandaşların başlarını sokacak evler lazım. Bir biçimde bir yuvayı yaratmak mecburiyetindeyiz. En hızlı ve kolay biçimde bunu sağlamak mecburiyetindeyiz. Çok güçlü bir altyapı donanımı hazırladık. Bu sadece İzmir için değil. Türkiye’nin her yerinde uygulanabilir bir altyapıya dayanarak hazırlandı. İhtiyaç sahipleriyle bu ihtiyacı karşılama gücüne sahip olanları buluşturuyoruz. Aynı Halkın Bakkalı ve uyku tulumunda yaptığımız gibi. Ana fikir bu. İnsanları buluşturuyoruz.”

BİR YUVA BİR KİRA NE KADAR BAĞIŞ YAPILABİLİR?

Başkan Soyer sözlerine şöyle devam etti: “Evi oturulamaz hale gelmiş, yıkılmış vatandaşların TC kimlikleri, isimlerini web sayfamıza koyuyoruz. Web sayfamızda bu vatandaşlarımıza kira yardımı yapmak isteyenler için 2 bin liralık bir bedel öngördük. Kışı atlatmaları için 5 aylık bir zaman dilimi tespit ettik. 10 bin lira karşılığında 5 aylık ev kiralanması mümkündür. Sayfayı buna göre hazırladık. Burada görülmek istenecek ne var ise tespitleri içeren haritamız var. İhtiyaç haritası ile beraber çalıştık. Şu an itibariyle 16 vatandaşımızın, depremzedemizin talepte bulunduğu görünüyor. Şu an itibariyle bir kişi 10 bin lira vereceğini taahhüt etmiş. Buradaki rakam 10 bin lira olacak. Kısacası ‘eve ihtiyacım var’ diyen vatandaşımız buraya tuşladığı anda bilgileri girecek. Biz bu bilgileri sayfamızda koyuyoruz. Güç sahibi olan vatandaşlarımız bu isme tıkladığı anda IBAN hesabına yatıracağı parayla 5 aylık bedeli ödemiş oluyor. İzmir’in sayfiyesinde, yazlıklarında birçok konut boş kalıyor. Buralarda evi olan, 5 aylık süreyle evini kullandırmak isteyen vatandaşlarımız için de seçenek sunuyoruz. Bu satırları doldurdukları sürece vatandaşlarımız ihtiyaç sahipleriyle buluşacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinasyonuyla en can yakıcı soruna en hızlı şekilde çözüm getirmiş olacağız. En kısa sürede vatandaşlarımızı çadırlardan kurtarıp, başlarını sokacak yuvayla buluşturmuş olacağız” dedi.

BİR KİRA BİR YUVA KAMPANYASI BAŞVURU

Kampanya için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan web sitesine www.birkirabiryuva.org adresinden ulaşılıyor. Burada kullanıcılara yönelik “Eve İhtiyacım Var”, “Kira Desteği Vermek İstiyorum” ve “Evim Kullanılsın İstiyorum” başlıklı butonlar yer alıyor. Kira desteği vermek isteyen vatandaşlar yapacağı yardım miktarı ve kişisel bilgilerini buradaki formlara işliyor. Kullanıma uygun boş durumda evi olan ev sahipleri de evlerini afetzedeler ile paylaşma yönündeki beyanını ve istenen diğer bilgileri doldurarak kampanyadaki yerini alabiliyor.

BİR KİRA BİR YUVA KAMPANYASINDA NE KADAR PARA TOPLANDI?

www.birkirabiryuva.org adresinde yer alan bilgilere göre Bir Kira Bir Yuva kampanyasına şu ana kadar 419 kişi ev ihtiyacı için başvuruda bulundu. 48 Kişi "Boş Evim kullanılsın istiyorum" diyerek evini kampanyaya açtı. Toplam 681 kişi, 8.769.870 TL kira desteği geldi.