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Tekirdağ'ın Malkara ilçesi Gözsüz Mahallesi kırsalında hayvanlarını otlatan iki kişi, çalıların arasında tank mermisi gördü. Bu kişilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Patlamamış tank mermisi, çevrede güvenlik önlemi alındıktan sonra İl Jandarma Komutanlığı Patlayıcı Madde İmha Timi (PAMİT) tarafından imha edildi. Aynı bölgede 4 Mart'ta bulunan bir top mermisi de ekiplerce imha edilmişti.