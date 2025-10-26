AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, milletin desteğiyle "Terörsüz Türkiye" hedefine doğru kararlılıkla yürüdüklerini belirtti.

AA'da yer alan habere göre son dönemdeki açıklamalar ve atılan adımları, terörün tasfiyesine yönelik önemli bir aşamanın daha geride bırakılması olarak değerlendirdiklerini vurgulayan Ala, şunları kaydetti:

"İç cephemizi tahkim ederek yürüttüğümüz 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bugün önemli bir eşiği daha geride bırakmış bulunuyoruz. Yıllardır ülkemizin ayağında pranga olan terörün tamamen ortadan kalkmasıyla yeni bir dönemin kapıları açılacaktır.

Dünyada ve Türkiye'nin çevresindeki gelişmeler dikkate alındığında 'Terörsüz Türkiye' hedefinin ne kadar önemli olduğu gerçeği izahtan varestedir. Enerjisini iç sorunlarıyla tüketmek yerine fırsatlarına odaklanarak imkan ve kabiliyetlerini tamamıyla 'Türkiye Yüzyılı' hedeflerine yöneltecek bir Türkiye'nin kazananı 86 milyon vatandaşımız, gönül coğrafyamızda umudunu bize bağlamış ve yönünü bize dönmüş kardeşlerimiz ve bütün bölgemiz, kaybedeni ise ülkemizi ve bölgemizi istikrarsızlaştırmak isteyenler, terörden, kandan ve şiddetten beslenenler olacaktır. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin iradeleri ve dirayetleri ve milletimizin desteği ile ülkemiz, yıllardır her iyinin düşmanı olan bu sorundan kurtulacaktır. Ülkemizin ve bölgemizin istikrarını tahkim edecek bu sürecin sonuca ulaşması için herkesin katkısının önemli olduğunun altını bir kez daha çiziyoruz."

"SOĞUKKANLI BİR ŞEKİLDE MENZİLE YÜRÜYORUZ" Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum da şunları kaydetti: "Terörsüz Türkiye’ye geçiş süreci ilerliyor. Bütünleşme ve pratik teyide yönelik atılan adımlar konusundaki son açıklamadan da belli olduğu üzere Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın vurguladığı gibi 'soğukkanlı bir şekilde menzile yürüyoruz.' Yapılan açıklamanın, gerek bölgedeki durum gerekse birlik ve bütünleşme açısından Türkiye’nin genel perspektifine ve temel doğrultularına uygun olduğunu belirtmek gerekir. Bundan sonra da geçiş sürecinin hukukuna ilişkin hazırlıklar dahil gerekli hamlelerin bir bir gerçekleşeceği ve emin adımlarla hedefe yürüyüşün devam edeceği anlaşılıyor. " BÜYÜKGÜMÜŞ'DEN PAYLAŞIM AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş de, "Terörden, şiddetten ve vesayet odaklarından arınmış güçlü Türkiye, sadece 86 milyon vatandaşımız için değil, gönül coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimiz için de daha büyük bir umut haline gelecektir. " ifadesini kullandı.

Büyükgümüş, NSosyal'den yaptığı açıklamada, terör örgütünün Türkiye'den çekilme kararı alması ve silah bırakmaya devam etmesinin önemli bir adım olduğunu vurguladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, şunları kaydetti: "Milletimizin onlarca yıllık mücadelesinin ve devletimizin kararlılığının sonucu ulaştığımız bu evreyle 'Terörsüz Türkiye' hedefimize daha da yaklaşmış durumdayız. Bu gelişme sadece güvenlik alanında değil, demokratik istikrar, toplumsal huzur ve bölgesel barış açısından da büyük önem taşımaktadır. Terörün tamamen tasfiye edilmesiyle birlikte ülkemizde ekonomik kalkınma süreci daha da hızlanacak ve 'terörsüz bölge' için güçlü bir zemin kazanmış olacağız. Şüphesiz 'Büyük ve Güçlü Türkiye' yolundaki bu önemli eşikte, provokasyonlara, istismar girişimlerine ve dezenformasyona karşı azami dikkatle hareket etmeye devam edeceğiz. Devletimizin kurumları, milletimizin iradesi ve siyaset kurumunun sağduyulu desteğiyle Türkiye Yüzyılı'nın güvenlik ve huzur vizyonunu hayata geçireceğimize inancımız tamdır. Milletimizin duaları, kararlılığı ve birliğiyle 'Terörsüz Türkiye' hedefimize emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz."

"HEDEFİMİZ NETTİR" AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan da, "Terör örgütü PKK'nın Türkiye topraklarından çekilme açıklaması, milletimizin kararlılığının ve terörle mücadelede gösterdiği azmin en güçlü göstergesidir." ifadesini kullandı. İnan, terör örgütü PKK'nın Türkiye'den çekilme kararına ilişkin, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Terör örgütü PKK'nın Türkiye topraklarından çekilme açıklaması, milletimizin kararlılığının ve terörle mücadelede gösterdiği azmin en güçlü göstergesidir. Onlarca sabotaj girişimine, kara propagandaya ve beşinci kol faaliyetlerine rağmen Türkiye geri adım atmadı. Her saldırı, birliğimizi daha da pekiştirdi. Hedefimiz nettir, Terörsüz, huzurlu, büyük ve güçlü Türkiye. Gerisini, karanlığı başkalarının toprağında büyütmeye çalışanlar düşünsün."