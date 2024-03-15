'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın kadrosu belli oldu
1930'lu yılların atmosferini yansıtan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' adlı sinema filminin oyuncu kadrosu belli oldu
BKM’nin yapımcılığında ve Yağız Alp Akaydın’ın yönetmenliğinde, BKM yazı ekibinin kaleminden, 1930’lu yıllar Türkiye’sine ayna tutacak olan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' adlı sinema filminin aylar süren mekân, kostüm, saç ve makyaj çalışmalarının ardından bu hafta sonu sete çıkıyor.
Bu yıl sona ermeden vizyona çıkması hedeflenen filmin kadrosu belli oldu.
Ahmet Adnan Saygun... Salih Bademci
Münir Hayri Egeli... Ahmet Rıfat Şungar
Mustafa Kemal Atatürk... Ertan Saban
Nükhet... Şifanur Gül
Mediha Hanım... Melis Sezen
Nimet Vahid... Birce Akalay
Osman Zeki Üngör... Okan Yalabık
Süleyman... Mehmet Özgür
Bensu Soral ise 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nda konuk oyuncu olarak yer alacak