Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın kadrosu belli oldu

        'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın kadrosu belli oldu

        1930'lu yılların atmosferini yansıtan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' adlı sinema filminin oyuncu kadrosu belli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.03.2024 - 08:55 Güncelleme: 15.03.2024 - 09:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadrosu belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        BKM’nin yapımcılığında ve Yağız Alp Akaydın’ın yönetmenliğinde, BKM yazı ekibinin kaleminden, 1930’lu yıllar Türkiye’sine ayna tutacak olan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' adlı sinema filminin aylar süren mekân, kostüm, saç ve makyaj çalışmalarının ardından bu hafta sonu sete çıkıyor.

        Bu yıl sona ermeden vizyona çıkması hedeflenen filmin kadrosu belli oldu.

        Ahmet Adnan Saygun... Salih Bademci

        Münir Hayri Egeli... Ahmet Rıfat Şungar

        Mustafa Kemal Atatürk... Ertan Saban

        Nükhet... Şifanur Gül

        Mediha Hanım... Melis Sezen

        Nimet Vahid... Birce Akalay

        Osman Zeki Üngör... Okan Yalabık

        Süleyman... Mehmet Özgür

        Bensu Soral ise 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nda konuk oyuncu olarak yer alacak

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Cumhuriyet
        #Bir Cumhuriyet Şarkısı
        #mustafa kemal atatürk
        #Salih Bademci

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        O fotoğrafları çeken konuştu! "Kanıma dokundu!"
        O fotoğrafları çeken konuştu! "Kanıma dokundu!"
        AYM’den izin parası kararı
        AYM’den izin parası kararı
        En güçlü roketle iletişim kesildi!
        En güçlü roketle iletişim kesildi!
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        İşte F.Bahçe'nin muhtemel rakipleri!
        THY’den 5 ülkeye seyahat edecek yolcular için uyarı
        THY’den 5 ülkeye seyahat edecek yolcular için uyarı
        Çöplükten kurtardı, lükse alıştırdı! Milyonlarca izleniyor
        Çöplükten kurtardı, lükse alıştırdı! Milyonlarca izleniyor
        Dünyada 'yeni şehir' furyası
        Dünyada 'yeni şehir' furyası
        "Turu tecrübe getirdi"
        "Turu tecrübe getirdi"
        ABD TikTok'u satın almak için harekete geçti
        ABD TikTok'u satın almak için harekete geçti
        UEFA'dan Türkiye'ye müjde geldi!
        UEFA'dan Türkiye'ye müjde geldi!
        Dikkat! Sağanak alarmı
        Dikkat! Sağanak alarmı
        Millilerin forması sızdı!
        Millilerin forması sızdı!
        Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri
        Türkiye ve Irak'tan ortak bildiri
        Mersin kıyılarında ölü göçmen denizanası yoğunluğu
        Mersin kıyılarında ölü göçmen denizanası yoğunluğu
        Borsanın morali neden bozuldu?
        Borsanın morali neden bozuldu?
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        Bu 3 cümleyi sık duyuyorsanız dikkat!
        CHP Genel Başkanı Özel: Bu bir kaset kumpasıydı
        CHP Genel Başkanı Özel: Bu bir kaset kumpasıydı
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Yunus ve Zaniolo Galatasaray'a dönebilir!
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Yeni bir "büyükşehir" mi geliyor?
        Çeyrek zafer!
        Çeyrek zafer!
        Habertürk Anasayfa