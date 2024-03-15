'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın kadrosu belli oldu

'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nın kadrosu belli oldu

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BKM’nin yapımcılığında ve Yağız Alp Akaydın’ın yönetmenliğinde, BKM yazı ekibinin kaleminden, 1930’lu yıllar Türkiye’sine ayna tutacak olan 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' adlı sinema filminin aylar süren mekân, kostüm, saç ve makyaj çalışmalarının ardından bu hafta sonu sete çıkıyor.

Bu yıl sona ermeden vizyona çıkması hedeflenen filmin kadrosu belli oldu.

Ahmet Adnan Saygun... Salih Bademci

Münir Hayri Egeli... Ahmet Rıfat Şungar

Mustafa Kemal Atatürk... Ertan Saban

Nükhet... Şifanur Gül

Mediha Hanım... Melis Sezen

Nimet Vahid... Birce Akalay

Osman Zeki Üngör... Okan Yalabık

Süleyman... Mehmet Özgür

Bensu Soral ise 'Bir Cumhuriyet Şarkısı'nda konuk oyuncu olarak yer alacak