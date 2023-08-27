Bir cani katliamı daha! Ağacın gölgesinde yatan 'Benek'i başından vurdu
Sokak hayvanlarına yönelik şiddet ve cinayetlerin ardı arkası kesilmiyor. Yine kan donduran bir katliam haberi ile sarsıldık. Bu kez adres Kocaeli'nin İzmit ilçesi. Mahallelinin "Benek" ismini verip, baktığı sokak köpeği, ağaç gölgesinde yatarken tabanca ile başından vurularak öldürüldü
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde "Benek" isimli sokak köpeği, bir cani tarafından katledildi.
Olay, dün Fevzi Çakmak Mahallesi Yuvam Akarca Konutları 1'inci Etap'ta meydana geldi. Mahallelinin "Benek" ismini verip baktığı sokak köpeği, ağacın altında yatarken kimliği belirsiz kişi tarafından tabanca ile başından vurularak öldürüldü.
Mahalleli yaşanan olaya tepki gösterirken, polis Benek'i öldüren caninin yakalanması için çalışma başlattı.