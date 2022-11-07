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Bindiği her gemiyi batıran kedi! İkinci Dünya Savaşı efsanesi “Batmayan Sam” her gemiyi batırmış!

İkinci Dünya Savaşı efsanesi “Batmayan Sam” her gemiyi batırmış!

Siyah beyaz kediye başta Oscar ismi verilmişti ancak daha sonra başından geçen olaylardan dolayı adı "Batmayan Sam" olarak değiştirildi. Tüylü dostumuz kariyerine Nazi rejiminin filosu Krigesmarine’de başladı ve İngiliz Kraliyet Donanması’nda tamamladı. İşte bindiği her gemiyi batıran ama kendisi kurtulan "Batmayan Sam"...

Giriş: 07.11.2022 - 11:26 | Güncelleme: ABONE OL

  • İKİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA BİNDİĞİ HER GEMİ BATTI AMA O SAĞ KALDI!

    Batmayan Sam İkinci Dünya Savaşı sırasında “Bismarck, HMS Cossack ve HMS Ark Royal” gemilerinde bulundu ve bu gemilerin hepsi okyanusların dibini görürken, "Batmayan Sam" sağ kurtulmayı başardı.

  • İLK GEMİ BİSMARCK, İNGİLİZ GEMİLERİ HMS COSSACK VE HMS ARK ROYAL TARAFINDAN BATIRILIYOR!

    O zaman ki ismiyle tanınan Oscar, ilk olarak Nazi Almanyası’nın Kriegsmarine için inşa edilen Bismarck zırhlı gemisinde fare avlamak için bulunuyordu. Bismarck 14 Şubat 1939 yılında denize indirildi. 

    Gemi tam olarak 241 metre ve 41.700 ton ağırlığındaydı.  İkinci Dünya Savaşı sırasında Bismarck, müttefik gemi Galler Prensi ile 18 Mayıs 1941 savaşa katıldı.

  • Savaşa katılan Bismarck gemisi, HMS Cossack ve HMS Ark Royal gibi İngiliz Kraliyet gemilerine karşı deniz savaşına girdi. Ancak Bismarck ağır hasar gördü, sonunda gemi battı ve 2.200’den fazla mürettebattan sadece 118’i hayatta kaldı.

  • İNGİLİZ GEMİSİ HMS COSSACK TARAFINDAN KURTARILDI

    Saatler sonra Oscar bir gemi parçasının üzerinde yüzer halde bulundu ve sudan alındı. Ancak Oscar İngiliz gemisi HMS Cossack tarafından kurtarılmıştı.

    Kedinin adını bilmeyen ekip ona Oscar adını verdi. O arada gemi eve dönüş yapıyordu. Taraf değiştirmek zorunda kalan tüylü dostumuzun kaderi pek değişmedi.

  • HMS COSSACK'DA BATIYOR...

    Birkaç ay boyunca Oscar ve mürettebat Akdeniz ve Atlantik Okyanusu açıklarında dolanarak korumalık yaptı.

    24 Ekim 1941 yılında Cebelitarık’tan Büyük Britanya’ya giden bir konvoya eşlik eden HMS Cossack, Alman denizaltısı U-563 torpido atışı tarafından ciddi bir hasar aldı ve mürettebattan 139 kişi öldü.

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