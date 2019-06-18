AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İster bir ülkeyi yönetin ister bir şehri yönetin, modern demokrasinin vazgeçilmezi, mutlaka paydaşlarla bir araya gelmek, ortak akılla hareket etmek, sorunlara daha sağlıklı çözümler üretmektir." dedi.

Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Ordulu sivil toplum kuruluşlarının (STK) başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada konuşan Yıldırım, sivil toplum kuruluşları, iş alemi temsilcileri ve siyasetçilerle bir değerlendirme toplantısı yapacaklarını söyledi.

Toplantıda gerek Ordu'nun ilgili beklentileri gerekse Ordulu hemşehrilerin İstanbul ile ilgili beklenti ve önerilerini dinleme fırsatı elde edeceklerini belirten Yıldırım, "Belediye başkanından yeni dönemde ne gibi beklentileri olduğunu ve belediye başkanı seçilirsek ne gibi hizmetler yapacağımızı şehrin konularıyla ilgili görüş ve düşüncelerimizi paylaşmak amacıyla sivil toplum kuruluşlarıyla sabah programlarına başlamadan toplantılar gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.

Yıldırım, İstanbul'un sivil toplum kuruluşları bakımından çok zengin bir il olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hemşehri dernekleri dahil olmak üzere dernek, vakıf, federasyon toplam 23 bin sivil toplum örgütü var. Bunların her biriyle teker teker bir araya gelmek, bu kısa zaman içerisinde pek mümkün olmuyor. O bakımdan iller bazında hatta meslekler bazında zaman zaman sivil toplum örgütleriyle bir araya geliyoruz değerlendirmeler yapıyoruz. İster bir ülkeyi yönetin ister bir şehri yönetin, modern demokrasinin vazgeçilmezi, mutlaka paydaşlarla bir araya gelmek, ortak akılla hareket etmek, sorunlara daha sağlıklı çözümler üretmektir. Biz de bugün Ordu ilinden olup İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimizi temsilen; siyasetçileri, dernek başkanları, belediye başkanları ve diğer sivil toplum örgütlerini burada misafir ediyoruz. Bu konuları ele alacağız değerlendireceğiz."

Açıklamanın ardından Binali Yıldırım'ın Ordulu STK başkan ve temsilcileriyle olan toplantısı basına kapalı devam etti.

SORULARI YANITLADI

Binali Yıldırım Ordulular buluşması sonrasında soruları yanıtladı. Ekrem İmamoğlu ile yaptığı tartışma programı öncesinde Gazeteci İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu'nun görüştüğü iddiası için "Görüşmeleri gayri ahlaki, gizlenmesi felakettir" dedi.

Yıldırım, "Rakibimizin danışmanlarıyla birlikte yapılacak programın moderatörüyle programdan önce bir araya gelmiş olması gayri ahlaki bir durum. Bunun gizlenmesi ise felakettir. Madem bir yayın var beraber bir yayın var. İki aday var. Bir adayla görüşüp konuşulması, diğer adaydan bunun esirgenmesi, konuşulmamasının ne anlama geldiğini kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bana Küçükkaya'dan yüz yüze görüşme talebi gelmedi. Önemli olan orada görüşülmesi, bana bir teklif gelmemesi ve bunun gizlenmesi açıkça bir eşitsizlik ve gayri ahlaki bir durumdur. Ben buradan Ekrem İmamoğlu'na, rakibime soruyorum; Böyle bir görüşmeyi neden benimle ve kamuoyuyla paylaşmadınız? Bunun cevabını rakibimden bekliyorum. İkincisi moderatör 2-3 dakika sürdü dedi bu görüşme için. Gerçekte ne kadar sürdü onun da cevabını bekliyorum."