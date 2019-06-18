18 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İster bir ülkeyi yönetin ister bir şehri yönetin, modern demokrasinin vazgeçilmezi, mutlaka paydaşlarla bir araya gelmek, ortak akılla hareket etmek, sorunlara daha sağlıklı çözümler üretmektir." dedi.
Yıldırım, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, Ordulu sivil toplum kuruluşlarının (STK) başkan ve temsilcileriyle bir araya geldi.
Burada konuşan Yıldırım, sivil toplum kuruluşları, iş alemi temsilcileri ve siyasetçilerle bir değerlendirme toplantısı yapacaklarını söyledi.
Toplantıda gerek Ordu'nun ilgili beklentileri gerekse Ordulu hemşehrilerin İstanbul ile ilgili beklenti ve önerilerini dinleme fırsatı elde edeceklerini belirten Yıldırım, "Belediye başkanından yeni dönemde ne gibi beklentileri olduğunu ve belediye başkanı seçilirsek ne gibi hizmetler yapacağımızı şehrin konularıyla ilgili görüş ve düşüncelerimizi paylaşmak amacıyla sivil toplum kuruluşlarıyla sabah programlarına başlamadan toplantılar gerçekleştiriyoruz." diye konuştu.
Yıldırım, İstanbul'un sivil toplum kuruluşları bakımından çok zengin bir il olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Hemşehri dernekleri dahil olmak üzere dernek, vakıf, federasyon toplam 23 bin sivil toplum örgütü var. Bunların her biriyle teker teker bir araya gelmek, bu kısa zaman içerisinde pek mümkün olmuyor. O bakımdan iller bazında hatta meslekler bazında zaman zaman sivil toplum örgütleriyle bir araya geliyoruz değerlendirmeler yapıyoruz. İster bir ülkeyi yönetin ister bir şehri yönetin, modern demokrasinin vazgeçilmezi, mutlaka paydaşlarla bir araya gelmek, ortak akılla hareket etmek, sorunlara daha sağlıklı çözümler üretmektir. Biz de bugün Ordu ilinden olup İstanbul'da yaşayan hemşehrilerimizi temsilen; siyasetçileri, dernek başkanları, belediye başkanları ve diğer sivil toplum örgütlerini burada misafir ediyoruz. Bu konuları ele alacağız değerlendireceğiz."
Açıklamanın ardından Binali Yıldırım'ın Ordulu STK başkan ve temsilcileriyle olan toplantısı basına kapalı devam etti.
SORULARI YANITLADI
Binali Yıldırım Ordulular buluşması sonrasında soruları yanıtladı. Ekrem İmamoğlu ile yaptığı tartışma programı öncesinde Gazeteci İsmail Küçükkaya ile Ekrem İmamoğlu'nun görüştüğü iddiası için "Görüşmeleri gayri ahlaki, gizlenmesi felakettir" dedi.
Yıldırım, "Rakibimizin danışmanlarıyla birlikte yapılacak programın moderatörüyle programdan önce bir araya gelmiş olması gayri ahlaki bir durum. Bunun gizlenmesi ise felakettir. Madem bir yayın var beraber bir yayın var. İki aday var. Bir adayla görüşüp konuşulması, diğer adaydan bunun esirgenmesi, konuşulmamasının ne anlama geldiğini kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bana Küçükkaya'dan yüz yüze görüşme talebi gelmedi. Önemli olan orada görüşülmesi, bana bir teklif gelmemesi ve bunun gizlenmesi açıkça bir eşitsizlik ve gayri ahlaki bir durumdur. Ben buradan Ekrem İmamoğlu'na, rakibime soruyorum; Böyle bir görüşmeyi neden benimle ve kamuoyuyla paylaşmadınız? Bunun cevabını rakibimden bekliyorum. İkincisi moderatör 2-3 dakika sürdü dedi bu görüşme için. Gerçekte ne kadar sürdü onun da cevabını bekliyorum."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!