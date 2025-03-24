BİM aktüel ürünler kataloğu 25 Mart 2025: BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi
BİM 25 Mart 2025 aktüel kataloğu yayınlandı. Katalogda tereyağı, yoğurt, sucuk ve çeşitli dondurulmuş ürünler dikkat çekiyor. Dondurulmuş ürünlerde Superfresh milföy hamuru 1 kilogram 79 lira 50 kuruş fiyatla yer alırken, Polonez hindi jambon 2×50 gram 29 lira 50 kuruş fiyatla satışa sunulacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 25 Mart 2025
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BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel kataloğu 25 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak ürünleri duyurdu. Katalogda süt ve süt ürünleri, et ürünleri, dondurulmuş gıdalar ve kahvaltılıklar öne çıkıyor.
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BİM 25 MART SALI AKTÜEL KATALOĞU
Close Up Diş Macunu 49,50 TL
Elestan İp Askılı Ayarlı Atlet Kadın 135 TL
Yazılı Neon Led 399 TL
Peros Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 kg 119 TL
Omo Express Fresh Sıvı Çamaşır Deterjanı Beyazlar ve Renkliler 179,90TL
Mr.Oxy Maxima Sıvı Bulaşık Deterjanı 29,50 TL
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Persil Toz Deterjan 9 kg 329 TL
Clear Şampuan 600 ml 139 TL
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