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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu 25 Mart 2025: BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi

        BİM aktüel ürünler kataloğu 25 Mart 2025: BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi

        BİM 25 Mart 2025 aktüel kataloğu yayınlandı. Katalogda tereyağı, yoğurt, sucuk ve çeşitli dondurulmuş ürünler dikkat çekiyor. Dondurulmuş ürünlerde Superfresh milföy hamuru 1 kilogram 79 lira 50 kuruş fiyatla yer alırken, Polonez hindi jambon 2×50 gram 29 lira 50 kuruş fiyatla satışa sunulacak. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 25 Mart 2025

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 12:18 Güncelleme: 24.03.2025 - 12:18
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        • 1

          BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM aktüel kataloğu 25 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak ürünleri duyurdu. Katalogda süt ve süt ürünleri, et ürünleri, dondurulmuş gıdalar ve kahvaltılıklar öne çıkıyor.

        • 2

          BİM 25 MART SALI AKTÜEL KATALOĞU

          Close Up Diş Macunu 49,50 TL

          Elestan İp Askılı Ayarlı Atlet Kadın 135 TL

          Yazılı Neon Led 399 TL

          Peros Sıvı Bulaşık Deterjanı 4 kg 119 TL

          Omo Express Fresh Sıvı Çamaşır Deterjanı Beyazlar ve Renkliler 179,90TL

          Mr.Oxy Maxima Sıvı Bulaşık Deterjanı 29,50 TL

        • 3

          Persil Toz Deterjan 9 kg 329 TL

          Clear Şampuan 600 ml 139 TL

        • 4
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