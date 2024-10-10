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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM aktüel ürünler kataloğu 11 Ekim 2024: BİM aktüel ürünlere Motosiklet takip cihazı geliyor! BİM kataloğunda neler var?

        BİM aktüel ürünler kataloğu 11 Ekim 2024: BİM aktüel ürünlere Motosiklet takip cihazı geliyor!

        BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta birbirinden farklı malzemede ürün yer alıyor. Motosiklet takip cihazı BİM kataloğunun ilk sayfasında bulunuyor. Mini fırın, tost makinesi, buharlı ütü, 4K televizyonda indirimlerde yer aldı. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 11 Ekim 2024

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2024 - 12:28 Güncelleme: 10.10.2024 - 12:30
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        • 1

          BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta motosiklet takip cihazı yer alıyor. Satıştaki ürünler arasında Mini Fırın, Mikrodalga Fırın, Tost Makinesi, Kızartma Tenceresi, Ocak Üstü Tost Tavası, Şarjlı Elektrikli Süpürge bulunuyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi

        • 2

          BİM 11 EKİM CUMA AKTÜEL KATALOĞU

          Kumtel Mini Fırın - 1.575 TL

          Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın - 1.975 TL

        • 3

          Heifer Quiclean Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge - 4.175 TL

          Thermos Ultralight Termos - 690 TL

        • 4

          Philips Air Fryer - 4.975 TL

          Dijitsu 50 inç Ultra HD Google TV - 10.495 TL

          Blaupunkt TWS Bluetooth Kulaklık - 699 TL

          Motosiklet GPS Takip Cihazı - 3.975 TL

          Fakir Erkek Bakım Seti 12 in 1 - 599 TL

          Forever Kalp Ledli Masa Lambası - 199 TL

          Range Lovell Blender Set - 1.275 TL

        • 5
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