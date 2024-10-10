BİM aktüel ürünler kataloğu 11 Ekim 2024: BİM aktüel ürünlere Motosiklet takip cihazı geliyor!
BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta birbirinden farklı malzemede ürün yer alıyor. Motosiklet takip cihazı BİM kataloğunun ilk sayfasında bulunuyor. Mini fırın, tost makinesi, buharlı ütü, 4K televizyonda indirimlerde yer aldı. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu 11 Ekim 2024
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BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta motosiklet takip cihazı yer alıyor. Satıştaki ürünler arasında Mini Fırın, Mikrodalga Fırın, Tost Makinesi, Kızartma Tenceresi, Ocak Üstü Tost Tavası, Şarjlı Elektrikli Süpürge bulunuyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğu indirim listesi
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BİM 11 EKİM CUMA AKTÜEL KATALOĞU
Kumtel Mini Fırın - 1.575 TL
Kumtel Dijital Mikrodalga Fırın - 1.975 TL
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Heifer Quiclean Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge - 4.175 TL
Thermos Ultralight Termos - 690 TL
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Philips Air Fryer - 4.975 TL
Dijitsu 50 inç Ultra HD Google TV - 10.495 TL
Blaupunkt TWS Bluetooth Kulaklık - 699 TL
Motosiklet GPS Takip Cihazı - 3.975 TL
Fakir Erkek Bakım Seti 12 in 1 - 599 TL
Forever Kalp Ledli Masa Lambası - 199 TL
Range Lovell Blender Set - 1.275 TL
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