BİM'in 26 Temmuz 2024 tarihli aktüelinde yüzlerce ürün var. Bu hafta elektrikli bisiklet, benzinli ATV başta olmak üzere küçük ev aletleri, tamir aletleri, ev ve giyim tekstili ve mutfak eşyaları geliyor. İşte, BİM 26 Temmuz 2024 aktüel kataloğu ve indirimli ürünler...