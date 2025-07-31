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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM, A101, ŞOK, Tarım Kredi Ağustos aktüelleri yayınlandı! Ağustos ayında aktüellerde hangi ürünler var? (Haftalık güncel aktüel katalogları)

        BİM, A101, ŞOK ve Tarım Kredi Ağustos aktüelleri yayınlandı! Ağustos ayında aktüellerde hangi ürünler var?

        BİM, A101, ŞOK ve Tarım Kredi Market tüketicilere özel hazırladıkları aktüel ürün kataloglarını yayımladı. Ağustos ayında geçerli olacak aktüellerde; ev tekstilinden küçük ev aletlerine, mutfak gereçlerinden teknolojik ürünlere ve okul malzemelerine kadar pek çok ürün indirimli fiyatlarla satışa sunuluyor. Zincir marketlerin bu haftaki güncel aktüel ürün listeleri, ihtiyaçlara yönelik çeşitli alternatifler sunuyor. İşte A101, BİM, ŞOK ve Tarım Kredi Market'in bu haftaki indirimli ürünleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2025 - 16:54 Güncelleme: 31.07.2025 - 16:54
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        • 1

          BİM 1 Ağustos 2025 Cuma aktüeli

        • 2

          BİM 1 Ağustos 2025 Cuma aktüeli

        • 3

          BİM 1 Ağustos 2025 Cuma aktüeli

        • 4

          BİM 1 Ağustos 2025 Cuma aktüeli

        • 5

          BİM 1 Ağustos 2025 Cuma aktüeli

        • 6

          A101 1-7 Ağustos 2025 Haftanın Yıldızları aktüeli

        • 7

          A101 1-7 Ağustos 2025 Haftanın Yıldızları aktüeli

        • 8

          A101 1-7 Ağustos 2025 Haftanın Yıldızları aktüeli

        • 9

          A101 1-7 Ağustos 2025 Haftanın Yıldızları aktüeli

        • 10

          ŞOK 30 Temmuz - 5 Ağustos 2025 aktüeli

        • 11

          ŞOK 30 Temmuz - 5 Ağustos 2025 aktüeli

        • 12

          ŞOK 30 Temmuz - 5 Ağustos 2025 aktüeli

        • 13

          ŞOK 30 Temmuz - 5 Ağustos 2025 aktüeli

        • 14

          ŞOK 30 Temmuz - 5 Ağustos 2025 aktüeli

        • 15

          ŞOK 30 Temmuz - 5 Ağustos 2025 aktüeli

        • 16

          Tarım Kredi ve Kooperatif Market Ağustos aktüeli

        • 17

          Tarım Kredi ve Kooperatif Market Ağustos aktüeli

        • 18

          Tarım Kredi ve Kooperatif Market Ağustos aktüeli

        • 19

          Tarım Kredi ve Kooperatif Market Ağustos aktüeli

        • 20

          Tarım Kredi ve Kooperatif Market Ağustos aktüeli

        • 21

          Tarım Kredi ve Kooperatif Market Ağustos aktüeli

        • 22

          Tarım Kredi ve Kooperatif Market Ağustos aktüeli

        • 23

          Tarım Kredi ve Kooperatif Market Ağustos aktüeli

        • 24

          Tarım Kredi ve Kooperatif Market Ağustos aktüeli

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