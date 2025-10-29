BİM aktüel kataloğu 31 Ekim Cuma: BİM'de bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?
BİM'de cuma günü fırsatları alışverişseverler ile buluşuyor. BİM'de bu hafta; teknolojik ürünler, giyim çeşitleri, küçük ev aletleri, gıda ile temizlik ürünleri ve birçok kategoride ürün indirimli fiyatlarıyla alıcılara sunuluyor. İşte güncel BİM aktüel 31 Ekim Cuma ürünler kataloğu...
Giriş: 29.10.2025 - 21:26 Güncelleme: 31.10.2025 - 07:31
- 1
BİM ekim ayının yeni kataloğunu internet sitesi üzerinden paylaştı. BİM'de 31 Ekim günü fırsat ürünlerini sizler için haberimizde derledik. BİM aktüel ürünler listesinde bu cuma ay sonuna özel ürünler raflarda yerini alarak alışverişseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. İşte haftanın fırsatları ile BİM 31 Ekim güncel aktüel kataloğu...
- 2
- 3
-
- 4
- 5
- 6
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ