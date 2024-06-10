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        Haberler Bilgi Alışveriş BİM 11-14 Haziran 2024 kataloğu: Bu hafta Haziran'a özel yeni BİM aktüel ürünler kataloğu çıktı

        BİM 11-14 Haziran 2024 kataloğu yayında! BİM aktüel indirimli ürünler listesi belli oldu

        BİM aktüel ürünler kataloğu marketin resmi internet sitesi üzerinden paylaşıldı. BİM'de bu hafta birçok ürün indirime girerken, indirimli ürünler raflardaki yerini alacak. BİM kataloğunda bu hafta; temel gıdadan temizlik malzemelerine, kıyafetten kişisel bakım ürünlerine kadar birçok ürün alışverişseverlerle buluşuyor. İşte, 11-14 Haziran 2024 BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli fiyat listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.06.2024 - 15:28 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:28
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        • 1

          Haftanın BİM aktüel indirimli ürünler kataloğu alışverişseverler ile buluştu. BİM marketlerde her hafta salı ve cuma günleri indirimli ürünler alıcısının beğenisine sunuldu. Peki, bu hafta BİM indirimli ürünleri neler? İşte, 11-14 Haziran 2024 BİM aktüel katalog ürünleri fiyat listesi...

          BİM 11 HAZİRAN 2024 AKTÜEL KATALOĞU

          Sek Yarım Yağlı Yoğurt - 149,50 TL

          Banvit Piliç Salam - 49,50 TL

          Banvit Piliç Jumbo Sosis - 45 TL

          Aknaz Lor Peyniri - 49,50 TL

          Sanitta Kekik - 12,50 TL

          Tat Domates Salçası - 29,90 TL

          Keskinoğlu Chicken Rings - 75 TL

          Akdo Dondurma Sade - 90 TL

          Freshoven Katmer - 29,50 TL

        • 2

          Casilli Crop-Tayt Takım - 275 TL

          Casilli Sütyen - 155 TL

          Sleepy Bebek Bezi - 209 TL

          Ivory Islak Havlu - 45 TL

          Conform Bato Kadın - 35 TL

          Conform Ribana Atlet - 45 TL

          Comfort Patik Çorap - 90 TL

          Comfort Family Atlet-Slip Takım - 109 TL

          Step Bebek Soket Çorap - 45 TL

        • 3

          Omo Active Toz Deterjan - 329 TL

          Fax Sıvı Sabun - 65 TL

          Queen Bambu 16'lı - 139 TL

          Yumoş Çamaşır Yumuşatıcısı - 135 TL

          Molped Günlük Hijyenik Ped - 69,50 TL

          Macromax Fermuarlı Poşet - 29,50 TL

          Men's Best Roll-On - 59 TL

          Parex Deterjan Hazneli Bulaşık Süngeri - 49,50 TL

          Elidor Bakım Kürü - 109,50 TL

          Elidor Şampuan - 79 TL

        • 4

          BİM AKTÜEL 14 HAZİRAN 2024 KATALOĞU FİYAT LİSTESİ

          Kiğılı Dynamic Polo Yaka Tişört - 279 TL

          Hambez Pantolon - 169 TL

          Erkek Kol Saati ve Bileklik Set - 239 TL

          Deri Kemer - 179 TL

          Deri Cüzdan - 299 TL

          Erkek Çanta - 149 TL

          Masa Maçı Oyunu - 229 TL

          Erkek Spor Tişort - 189 TL

          Erkek Spor Şort - 139 TL

        • 5

          Kumtel Tezgahaltı Buzdolabı - 4.299 TL

          Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi - 3.499 TL

          Kumtel Vakum Makinesi - 799 TL

          S10 Vacuum Mop Pro Cleaner Akıllı Robot - 9.999 TL

          Keysmart 2'li Türk Kahve Makinesi - 4.999 TL

          Fakir Sport Blender ve Sürahi - 1.299 TL

          Erinöz 5 Parça Rimini Oturma Grubu - 8.999 TL

          Gaz Lambası - 329 TL

          Relax Çelik Termos - 399 TL

          8 Kanat Hologramlı Rüzgar Gülü - 39 TL

        • 6

          Ape Ryder Bonobo Elektrikli Bisiklet - 49.999 TL

          KUBA Speedlight Pro Elektrikli Bisiklet - 17.999 TL

          Corby Elektrikli Motosiklet - 10.999 TL

          HP Victus i5 Gaming Laptop - 25.999 TL

          Samsung Galaxy S22 Cep Telefonu - 19.999 TL

          Geske Yüz Temizleme Fırçası - 2.999 TL

        • 7

          Hobby Life Çocuk Sandalyesi - 119 TL

          Gokidy Kaktüs-Çiçek Yapım Blokları - 89 TL

          Barbie Peri Bebek - 199 TL

          Piccolo Mondi - 119 TL

          Pufu Pelüş Sevimli Bebek - 219 TL

          MGS Oyuncak Bebekli Hastane Seti - 159 TL

          Uçar Oyuncak Oyuncak Kepçe ve Kazıyıcı - 99 TL

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