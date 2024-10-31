BİLSEM sınav takvimi ve kılavuzu 2024: BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte ve ayın kaçında?
Genel zihinsel, resim ve müzik yetenek alanlarında yapılan Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) sınavları için takvim belli oldu. Buna göre BİLSEM ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması 25 Kasım-6 Aralık'ta yapılacak. Peki BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte ve ayın kaçında?
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BİLSEM İlkokullarda üstün yetenekli öğrencilerin tespit edilerek örgün eğitim kurumlarındaki eğitimleri aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmasını ve geliştirmesini amaçlamaktadır. BİLSEM öğrenci tanılama sürecine ilişkin işlemler 1,2 ve 3. sınıf seviyelerinde yetenek alanlarına göre aday gösterilen öğrenciler arasında yapılacak. Peki, 2024-2025 BİLSEM ne zaman?
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BİLSEM TAKVİMİ YAYINLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı kılavuzunda yer alan bilgilere göre BİLSEM sınav takvimi yayınlandı. Sınav takvimi şu şekilde işleyecek:
25 Kasım- 06 Aralık 2024: Ön değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
11 Aralık 2024: Ön değerlendirme uygulamasına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
21 Aralık 2024-23 Şubat 2025: Ön değerlendirme uygulamalarının yapılması
28 Şubat 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına katılmaya hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
03-07 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
10-14 Mart 2025: Ön değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
10-21 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulama randevularının oluşturulması
26 Mart 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
14 Nisan- 27 Haziran 2025: Bireysel değerlendirme uygulamalarının yapılması
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4 Temmuz 2025: Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
7- 11 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına itiraz başvurularının alınması
14 Temmuz-25 Temmuz 2025: Bireysel değerlendirme uygulama sonuçlarına yapılan itirazların değerlendirilmesi
28 Temmuz- 29 Ağustos 2025: BİLSEM’de eğitim almaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemlerinin gerçekleştirilmesi
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ADAY GÖSTERME SÜRECİ
Sınıf öğretmenleri tarafından “EK-1 Gözlem Formu” doğrultusunda önerilen öğrencilerin aday gösterilme süreçleri, okul yönlendirme komisyonları tarafından yürütülecektir.
2.2. Okul yönlendirme komisyonu; okul müdürü başkanlığında müdür yardımcıları, rehberöğretmen/psikolojik danışmanlar ve ilkokul 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde okul müdürününbelirleyeceği en az birer sınıf öğretmeninden oluşturulacaktır. Komisyonda yer almasıgereken üyelerden herhangi birinin bulunmadığı durumlarda komisyon mevcut üyeler ileoluşturulacaktır.
2.3. Her bir ilkokulda 1, 2 ve 3. sınıf seviyelerinde her bir sınıf seviyesindeki toplam öğrencisayısının en fazla %20’si aday gösterilebilecektir.
a) Bir öğrenci en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilecektir. İkinci yetenekalanından aday gösterilen öğrenciler %20’lik dilimi etkilemeyecektir.
b) Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler %20’lik kontenjan içerisinde değerlendirilecektir.
2.4. Sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilmek üzere önerilen öğrenci/öğrenciler için“EK-1 Gözlem Formu”nun çıktısı doldurulduktan sonra form, okul yönlendirme komisyonuna teslim edilecektir.
2.5. Okul yönlendirme komisyonu tarafından aday gösterilmesine karar verilen öğrenci/öğrencilere ait gözlem formları ilgili öğretmenlere imza karşılığında tebliğ edilecektir. Sınıf öğretmenleri, komisyon tarafından tebliğ edilen gözlem formlarını; MEBBİS/e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Modülüne (İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri/Bilim ve Sanat Merkezi Öğrencileri/ Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğrenci Seçimi Gözlem Formu) işleyerek kaydedeceklerdir.
2.6. Sınıf öğretmenleri tarafından MEBBİS/ e- Okul Yönetim Bilgi Sistemi Modülüne yetenekalanına göre girişi yapılan tüm öğrencilerin listesi okul yönlendirme komisyonuna teslim edilecektir.