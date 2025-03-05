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        Haberler Magazin Billie Eilish, 21'inci yüzyılın en başarılı sanatçısı seçildi - Magazin haberleri

        Billie Eilish, 21'inci yüzyılın en başarılı sanatçısı seçildi

        23 yaşındaki ABD'li şarkıcı Billie Eilish, Billboard dergisi tarafından 21'inci yüzyılın en başarılı sanatçılsı olarak seçildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 22:38 Güncelleme: 05.03.2025 - 22:38
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        21'inci yüzyılın en başarılı sanatçısı seçildi
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        ABD'de yayımlanan haftalık müzik dergisi Billboard, 21'inci yüzyılda doğan sanatçılar arasında Billie Eilish’i öne çıkardı.

        Genç yaşta müzik kariyerine adım atan ve kısa sürede geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Eilish, Billboard tarafından 21'inci yüzyılın en büyük sanatçılarından biri olarak değerlendirildi. Eilish, kazandığı ödüllerle de müzik dünyasındaki etkisini kanıtladı.

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        Eilish, kariyerinde dokuz Grammy, iki Amerikan Müzik Ödülü, üç MTV Video Müzik Ödülü, üç Brit Ödülü, bir Altın Küre ve bir Akademi Ödülü dahil olmak üzere birçok prestijli ödüle layık görüldü.

        Grammy tarihinde dört büyük kategoriyi (Yılın Kaydı, Yılın Albümü, Yılın Şarkısı ve En İyi Yeni Sanatçı) aynı yıl kazanan ilk kadın ve en genç sanatçı unvanını elde etti. Ayrıca 21'inci yüzyılda doğup Akademi Ödülü kazanan ilk isim oldu.

        Fotoğraflar: Shutterstock, Avalon

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        #billie eilish

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