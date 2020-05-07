Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinden öğrencilerine Kovid-19 sürecinde psikolojik destek

BŞEÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığının başlattığı uygulamadan yararlanmak isteyen öğrenciler, "psikolojik.destek@bilecik.edu.tr" internet adresinden randevu alıyor. Üniversitede kendisine oda tahsis edilen psikolog Bengisu Can, belirlenen tarih ve saatte öğrenciyle telefondan iletişim kurarak 40 dakikalık seansta telkinlerde bulunuyor.
Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüsün tüm dünyayı sardığını hatırlattı. Böyle durumlarda kişilerin fiziksel durumunun yanı sıra ruh sağlığının da önemli olduğunu söyleyen Beydemir, "Evden çıkamamak ruhsal bir problem ortaya çıkarıyor. Biz de bu kapsamda bir danışma hattı kurduk. Psikolojik problemler yaşayan öğrencilerimiz, telefonla görevlimiz ile görüşerek bu sorunu çözmeye çalışıyorlar. Çok güzel dönüşler alıyoruz." dedi.
Beydemir, salgın bitinceye kadar danışma hattını açık tutacaklarını anlattı. Virüsle mücadeleyi toplumun birlikte kazanacağını vurgulayan Beydemir, şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yürütülen tedbirler çok iyi sonuç verdi. Bu kapsamda Bakanlık ve sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu tedbirler tüm dünyada alınıyor ama bizim milletimiz, devletimizin aldığı tedbirlere tam riayet ederek sürecin atlatılmasını sağlayacak. Tabii bu süreçte asıl kahramanlar olarak bu milleti görüyoruz."
- "Bunlar anormal bir olaya verilen normal tepkilerdir"
Psikolog Bengisu Can da öğrencilerin kaygısının genellikle derslere adapte olabilmeyle ilgili olduğunu belirtti. Kovid-19 sürecinin travmatik bir durum olduğunu dile getiren Can, "Bu nedenle kişilerde birtakım psikolojik ve sosyal değişikliğe neden olabilir. Öncelikle kişiler kendilerini normale göre daha öfkeli, kaygılı ve umutsuz hissedebilirler. Unutmamalıyız ki bu durum, anormal bir olaya verilen normal tepkilerdir." değerlendirmesinde bulundu.
Can, öğrencilerin "Akademik seviye olarak ilerleyebilecek miyim?", "Acaba sınıfı geçebilecek miyim?", "Tezimi yazabilecek miyim?" gibi endişeleri de olduğunu aktardı. Evde normal bir yaşamın dışında gelişen süreçte rutinlerin değişmesinin uyumsuzluğa, bunun da öfkeye yol açabildiğini kaydeden Can, "Saat 09.00'dan 16.00'ya kadar günde ortalama 10 öğrencimizle görüşüyorum, onların derdine ortak oluyorum." diye konuştu.
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