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        Haberler Kültür-Sanat Müzik BİFO'dan Mahler'in 5. Senfonisi

        BİFO'dan Mahler'in 5. Senfonisi

        Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 13 Şubat Perşembe akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde Avusturyalı besteci Gustav Mahler'in 5. Senfonisi'yle müzikseverleri duygu yüklü bir yolculuğa çıkaracak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 19:43 Güncelleme: 04.02.2025 - 19:43
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        BİFO'dan Mahler'in 5. Senfonisi
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        Borusan Sanat’ta Şubat ayının ilk konseri Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO) ile gerçekleşecek. BİFO, 13 Şubat Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde müzikseverleri Gustav Mahler’in 5. Senfonisi ile duygu yüklü bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor. İzleyiciler, geç romantik dönemden modernizme geçişin önemli bestecilerinden biri olarak kabul edilen Mahler’in, orkestra eserleri repertuvarının zirvesinde yer alan bu ikonik senfonisini BİFO’nun incelikli yorumuyla dinleme olanağını bulacaklar. BİFO, sanat yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan yönetiminde, Mahler’in derin duygusallığını, zengin orkestrasyonunu yansıtan bu eseri tüm incelikleriyle seslendirecek.

        Carlo Tenan
        Carlo Tenan

        Konser öncesinde Aydın Büke ve Serhan Bali’nin gerçekleştireceği söyleşi saat 19.00-19.30 arasında Zorlu PSM Meydan Fuaye’de izlenebilecek. Söyleşi, konsere gelenlere hem keyifli bir başlangıç sunacak hem de Mahler'in 5. Senfonisi ve klasik müzik dünyası üzerine değerli bilgiler edinme fırsatı verecek.

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        #Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası
        #Borusan sanat
        #Mahler
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