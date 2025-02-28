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        Haberler Kültür-Sanat Müzik BİFO'dan baharın ilk konseri

        BİFO'dan baharın ilk konseri

        Borusan Sanat, Mart ayında, Mozart ve Schumann'dan bir seçki ile bahara merhaba diyor. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 6 Mart Perşembe günü, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde piyanist Enrico Pace'yi ağırlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 00:06 Güncelleme: 28.02.2025 - 00:06
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        BİFO'dan baharın ilk konseri
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        Şef Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), 6 Mart Perşembe günü saat 20.00’de, Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde klasik müziğin önemli isimlerinden Mozart ve Schumann’ın eserlerini dinleyicilerle buluşturacak. Topluluğun bu ayki konuğu ise uluslararası kariyeri, 1989'da Utrecht Uluslararası Franz Liszt Piyano Yarışması'nı kazanarak başlayan Enrico Pace olacak. Pace bu konserde Schumann’ın La minör Piyano Konçertosu’nu seslendirecek. Kraliyet Concertgebouw, Münih Filarmoni, Bamberger Symphoniker, BBC Filarmoni, Roma Santa Cecilia, Rotterdam Filarmoni gibi güçlü orkestralarla ve Daniele Gatti, Roberto Benzi, Eliahu Inbal, Lawrence Foster, Jiří Kout, Gianandrea Noseda, Walter Weller, Carlo Rizzi ve Antoni Wit gibi şeflerle çalışmış olan sanatçı, oda müziği repertuvarına verdiği önemi çok beğenilen kayıtlarıyla da gösteriyor.

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        Enrico Pace
        Enrico Pace

        Konser öncesinde, Aydın Büke ve Ali Pınar’ın gerçekleştireceği söyleşi, saat 19.00-19.30 arasında Zorlu PSM Meydan Fuaye’de izlenebilecek. Bu keyifli söyleşide, Mozart ve Schumann’ın müzik dehalarına ve eserlerine dair zengin bilgiler sunulacak ve dinleyiciler, bu iki besteciyi daha yakından tanıma fırsatı bulacaklar.

        PROGRAM

        MOZART Sihirli Flüt Uvertürü

        SCHUMANN Piyano Konçertosu, La minör, op.54

        MOZART Senfoni no.38, Re Majör, K 504, “Prag”

        Carlo Tenan
        Carlo Tenan

        borusansanat.tv’de Martın ilk konserleri

        Sanat yönetmeni ve sürekli şefi Carlo Tenan yönetimindeki BİFO, 2024’ün son konserinde piyanist Marco Vergini’yi ağırladı. Vergini, “Müziğin Başkentlerinden” konserinde Ravel’in Sol Majör Piyano Konçertosunu seslendirdiği, BİFO’nun Respighi’nin Roma Çeşmeleri ve Schumann’ın 1. Senfonisi ile taçlandırdığı bu özel konser, 2 Mart Pazar günü saat 11.30’da borusansanat.tv’de izlenebilecek. Borusan Quartet’in bir yeni yıl klasiği olarak baba ve oğul Johann Strauss’tan seçme yapıtların yanı sıra Kreisler, Borodin, Mendelssohn ve Elgar gibi bestecilerin sevilen eserlerini de seslendirdiği konseri, 16 Mart Pazar günü saat 11.30’da borusansanat.tv’de yayınlanacak.

        Sanatseverler borusansanat.tv’ye mobil cihazlarından da kolaylıkla ulaşıp diledikleri konser yayınını diledikleri yerde izleyebiliyorlar.

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        #Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası
        #Borusan sanat
        #Enrico Pace
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