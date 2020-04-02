İHA

Bursa'da, gece yarısı işten evine dönen gencin önünü keserek tokat atıp telefonunu gasp eden sanığa verilen beraat kararı Yargıtay'ca bozuldu.

Osmangazi ilçesinde meydana gelen olayda, gece yarısı işten evine dönen gencin önünü kesen şüpheli kişi, bıçakla tehdit ederek gencin üzerini aradı. Cep telefonunu alan şüpheli, telefonu geri isteyen gence tokat atarak kaçtı. Gencin Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirmesi üzerine, olaya karışan şüpheli yakalandı.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Yağma' suçundan açılan davada, tokatçı gaspçı beraat etti. Cumhuriyet savcısı, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 6. Ceza Dairesi girdi. Daire, tokat atarak cep telefonunu alan sanığın 'yağma' suçunu işlediğine hükmetti.

Yargıtay'ın bozma kararında şöyle denildi:

"Olay günü saat 00.00 sıralarında, sanığın yanında yaşı 12'den küçük olan kardeşi olduğu halde, mağdurun üzerini aradığı ve bulduğu cep telefonunu zorla aldığı ortadadır. Mağdurun cep telefonunu geri istemesi üzerine, onu tokat atarak darp ettiği ve bilahare yakalanan sanık tarafından söz konusu cep telefonunun kolluk görevlilerine teslim edildiği olayda; sanığın eyleminin bütün halinde yağma suçunu oluşturduğu gözetilmeden, yerinde ve yeterli olmayan gerekçe ile yazılı şekilde beraat kararı verilmesi bozmayı gerektirmiştir. Bursa 6. ağır Ceza Mahkemesi'nin beraat kararının oy birliği ile bozulmasına karar verilmiştir."