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Antalya'da "bıçak parası" aldığı iddia edilen doktor gözaltına alındı

Antalya akıllara durgunluk veren bir iddiaya sahne oldu. Kentte hastasından ameliyat öncesi "bıçak parası" istediği ileri sürülen bir doktor gözaltına alındı

Giriş: 14.03.2023 - 17:36 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da
"Bıçak parası" iddiasında doktora gözaltı!
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AA

Antalya'da hastasından ameliyat öncesi "bıçak parası" adı altında para aldığı öne sürülen doçent doktor gözaltına alındı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı'nda tedavi gören bir kişi, polise başvurarak doktor O.C'nin ameliyat öncesi kendisinden "bıçak parası" istediğini belirtti. Hasta, 160 bin lira verdiği doktorun 40 bin lira daha talep ettiğini iddia etti.

Şikayet üzerine araştırma başlatan polis ekipleri, O.C'yi hastane odasında gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine götürülen şüpheli doktorun ifade işlemleri sürüyor.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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