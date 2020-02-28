Beypazarı kurusu nasıl yapılır? Ankara’nın meşhur olan Beypazarı kurusu kıtır kıtır lezzetiyle çay eşliğinde afiyetle tüketebilmeniz için geliyor.

Beypazarı Kurusu Malzemeler:

Beypazarı Kurusu Yapılışı: