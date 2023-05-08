Beyoğlu'ndaki terör saldırısı davası başlıyor!

AA

Beyoğlu'nda terör örgütü PKK/YPG tarafından 13 Kasım 2022'de düzenlenen terör saldırısına ilişkin hazırlanan iddianame kapsamında, patlayıcıyı koyan Ahlam Albashır'ın da bulunduğu 36 sanığın yargılanmasına yarın başlanacak.

AA muhabirinin dava dosyasından derlediği bilgilere göre, Suriye'nin Halep şehrinde 1999 yılında doğan terörist Ahlam Albashır, PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması olan YPG'nin üst düzey sorumlularınca verilen talimat üzerine, İdlib'e giderek Bilal Elhacmaos ile kaçakçılar aracılığıyla sınırdan geçip 27 Temmuz 2022'de Türkiye'ye giriş yaptı.

Aldıkları örgütsel talimat üzerine Esenler'de tekstil atölyesi işleten Ferhat Habeş ile Fatma Berkel'in ikametlerine giderek yerleşen Albashır ve Elhacmaos, bu evde belli bir süre kaldı. Daha sonra bu kişilerin işlettiği tekstil atölyesine taşınan Albashır ve Elhacmaos bir süre de burada barındı.

Tekstil atölyesinde çalışan Elhacmaos, Ahmet Haj Hasan ile iletişim kurarken, Ahlam Albashır ise Ahmet Haj Hasan'ın gayri resmi eşi Rama Eltaha ile irtibat kurdu. Albashır ve firari sanık Elhacmaos, atölyede kaldıkları sürede Rama Eltaha'nın oğlu Ahmet Elşeybun ile irtibata geçti.

İLK KEŞİFTE BOMBAYI PATLATTIĞI YERDE CEP TELEFONUYLA GÖRÜNTÜ ALDI

Ahlam Albashır, örgütsel talimat üzerine patlamanın meydana geldiği Taksim'de 22 Ekim 2022'de, saat 18.08 sıralarında ilk keşif çalışmasına Ahmet Elşeybun ve onun aracılığıyla ulaştığı korsan taksicilik yapan Yasir Al Korali vasıtasıyla gitti.

Albashır, ilk keşifte tam bombayı patlattığı yerde cep telefonuyla görüntü de aldı.

TAKSİM'DE 3 KEZ KEŞİF GERÇEKLEŞTİRDİ

Belirli bir süre sonra korsan taksicilik yapan Yasir Al Korali'ye bizzat ulaşarak iletişim kuran terörist Albashır, Taksim bölgesinde 4 Kasım 2022'de saat 17.30 sıralarında ikinci kez keşif yaptı.

Yasir Al Korali, bu keşif sürecinde terörist Albashır'ı bekleyip tekrar tekstil atölyesine bıraktı. Terörist Albashir, son keşfini ise 8 Kasım'da gerçekleştirdi.

Albashır ve firari şüpheli Elhacmaos, 12 Kasım 2022'de Taksim'e tekrar gitmeye karar verdi. Yasir Al Korali ile irtibat kuran Albashır ve Elhacmaos, daha sonra vazgeçip, gidişlerini 13 Kasım 2022'ye erteledi.

Bu görüşme, Yasir Al Korali ile Ahlam Albashır'ın mesaj yazışmalarında tespit edildi.

PATLAMA GÜNÜ

Bilal Elhacmaos ve Ahlam Albashır, 13 Kasım 2022'de planlı faaliyetleri dahilinde tekstil atölyesinde bulunan ve patlamaya neden olan düzeneği çanta içerisine yerleştirerek Yasir Al Korali'nin kullandığı 34 MG 5910 plakalı araç ile Taksim'e doğru yola çıktı.

Taksim'e ulaştıklarında terörist Albashır, bomba düzeneğinin bulunduğu çanta ve elindeki poşetlerle araçtan inerek saat 15.17'de İstiklal Caddesi'ne girdi.

Bilal Elhacmaos, Ahlam Albashır'ı Taksim Meydanı'na bıraktıktan sonra Yasir Al Korali'nin kullandığı araçla Esenler'deki tekstil atölyesine geri döndü.

Albashır ise 15.29'de İstiklal Caddesi'ndeki bir kafenin önüne geldi, saat 15.30'da bir mağazanın önünde yer alan ve patlamanın gerçekleştiği noktadaki banka, çantası ve elindeki poşetle oturdu.

Bankta yaklaşık 41 dakika oturan Albashır, "Hacı" kod isimli örgüt sorumlusunun telefonla talimat vermesiyle saat 16.11'de sırt çantasını bankta bırakarak, Taksim Meydanı istikametine yürüdü.

Albashır, patlamanın gerçekleştiği saat 16.14'ten sonra ise koşmaya başladı.

Terörist Albashır'ın daha sonra ulaştığı Taksim Meydanı'nda saat 16.17 sıralarında bir otelin önünde yürüdüğü anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Albashır, saldırının ardından taksiyle olay yerinden ayrılarak Esenler'e gitti. Esenler'de şüpheli Ahmed Jarkas, Çinçindere Caddesi'nde saat 16.54'te bir otomobili park ederek Albashır'ı beklemeye başladı. Terörist Albashır, 17.30 civarında Taksim Meydanı'ndan binerek Esenler'e geldiği taksiden indi.

Bir süre caddedeki kaldırımda yürüyen Albashır, 17.37'de Jarkas ile park edilmiş araba önünde buluştu.

Jarkas, daha sonra arabaya binen terörist Albashır'ı Küçükçekmece'deki eve götürdü.

PATLAMADAN SAATLER SONRA GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, patlamanın ardından 1200 ayrı güvenlik kamerasını inceledi. 14 Kasım 2022'de, 21 adrese operasyon düzenleyen polis, 46 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu şahısların sorgulamalarında bombayı koyan kişinin Küçükçekmece'deki bir adrese gittiğinin tespit edilmesi üzerine söz konusu adrese saat 02.50'de yapılan operasyonda, saldırıyı gerçekleştiren Suriye uyruklu Ahlam Albashır gözaltına alındı.

TERÖRİST ALBASHIR'IN DA ARALARINDA BULUNDUĞU 17 KİŞİ TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalarda, terör saldırısına ilişkin ilk etapta, toplam 51 şüpheliyi gözaltına aldı.

Bu şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken, 49'u 17 Kasım'da emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Görevlendirilen 29 cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan 49 şüpheliden Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 17'si, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Savcılık, 3 şüpheliyi adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk ederken, diğer 29 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verildi.

İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliklerince sorgulanan, aralarında terörist Albashır'ın da bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı, 3 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

İDDİANAME HAZIRLANARAK DAVA AÇILDI

Savcılıkça genişletilen soruşturma kapsamında patlamayla bağlantısı olduğu tespit edilen 36 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında terör örgütü YPG/PYD'nin özel istihbarat elemanı olan sanıklar Ahlam Albashır ve Bilal Elhacmaos, örgüt tarafından özel eğitime tabi tutulup talimatlandırılarak patlayıcı malzeme eşliğinde Türkiye'ye gönderildiklerinin tespit edildiği belirtildi.

İddianamede, sanık Elhacmaos'ın Edirne'den yurt dışına firar ettiği ve hakkında yakalama emri düzenlenerek kırmızı bülten talebinde bulunulduğuna vurgu yapılarak, Terörle Mücadele Daire Başkanlığının yaptığı araştırma ile bombalı saldırı eylemini organize edip talimatını veren örgütün sözde yönetim kadrosundaki Cemil Bayık, Hülya Oran, Sabri Ok, Saliha Bişkin, Velid Halil, Layika Gültekin, Fehman Hüseyin ve Ferhat Abdi Şahin ile Khalil Manja Hussein (Halil Menci) hakkında yakalama emri düzenlendiği aktarıldı.

ALBASHIR'IN 3 BİN 9 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede, 36 sanığın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme", "silahlı terör örgütüne üye olma", "tasarlayarak, bombalama suretiyle çocuğa karşı adam öldürme", "tasarlayarak, bombalama suretiyle adam öldürme", "tasarlayarak, bombalama suretiyle adam öldürmeye teşebbüs etme", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Müşteki olarak 123 kişinin yer aldığı iddianamede, sanıklardan Ahlam Albashır'ın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar, "tasarlayarak bombalama suretiyle çocuğa karşı kasten öldürme" ağırlaştırılmış müebbet, "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürme" suçundan 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 99 kişiye karşı "tasarlayarak bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 1930 yıldan 2 bin 970 yıla kadar ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçundan da 12 yıldan 24 yıla kadar olmak üzere toplamda 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1949 yıldan 3 bin 9 yıla kadar hapsi istendi.

İddianame, gönderildiği İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

DAVA YARIN BAŞLIYOR

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen davanın ilk duruşması yarın görülecek.

Marmara Cezaevi'nin karşısındaki duruşma salonunda görülecek olan duruşmada, sanıklar hakim karşısına çıkarak, savunma yapacak. Davanın ilk duruşması, 3 gün sürecek.