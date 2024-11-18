Beyoğlu'nda taksinin çarptığı gazeteci hayatını kaybetti.

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Olay, dün saat 20.30 sıralarında Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

DHA'nın haberine göre akşam saatlerinde merdivenlerden köprüye çıkan gazeteci İlker Yağmur bariyerleri aşarak yol kenarından Dolapdere istikametine doğru yürümeye başladı. O sırada taksiyle seyir halinde olan Ersin A, yolda yürüyen Yağmur'a çarptı.

REKLAM HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yağmur ağır yaralanırken, çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi ilk müdahalenin ardından Yağmur'u ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ameliyata alınan İlker Yağmur tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlker Yağmur'un cenazesi ikindi namazına müteakip Bakırköy Florya'daki Basınköy Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şenlikköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

GÖZALTINA ALINAN TAKSİ ŞOFÖRÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ Olayın ardından polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Taksi şoförü Ersin A. ise polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İfadesi alınan şoför adliyeye sevk edildi.