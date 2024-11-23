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        Haberler Gündem 3. Sayfa Beylikdüzü'nde fabrika yangını | Son dakika haberleri

        Beylikdüzü'nde fabrika yangını

        İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde plastik ev gereçleri üretilen fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 05:06 Güncelleme: 23.11.2024 - 06:43
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        Beylikdüzü'nde fabrika yangını
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        İstanbul'un Beylikdüzü ilçesindeki bir fabrikada çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        İlçenin Mermerciler Sanayi Sitesi 2. Cadde'de yer alan ve plastik ev gereçleri üretilen fabrikada gece saatlerinde henüz tespit edilemeyen nedenle yangın çıktı.

        İSTANBUL'DAKİ İLÇELERDEN ÇOK SAYIDA İTFAİYE EKİBİ SEVK EDİLDİ

        Haber verilmesi üzerine olay yerine Beylikdüzü itfaiye görevlilerinin yanı sıra çevre ilçeler başta olmak üzere kentin Anadolu ve Avrupa yakasındaki bir çok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi ile sağlık ve polis ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre; fabrikaya ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek amacıyla çalışmalara başladı.

        MÜDAHALE SÜRÜYOR

        İtfaiyenin, zaman zaman patlamalar yaşanan fabrikadaki söndürme çalışmaları sırasında polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Ambulansların da hazır bekletildiği fabrikadaki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

        *Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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