Beylikdüzü'nde korkunç cinayet!

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Olay, İstanbul'da meydana geldi.

23 yaşındaki kadın, 9 Haziran'dan beri kayıptı.

Ama ne yazık ki korkunç bir vahşetin kurbanı olduğu anlaşıldı.

İş bulma sevinciyle evine gittiği cani onu boğarak öldürmüş, cansız bedenini parçalara ayırıp atmıştı.

Yakalanan katil cinayeti itiraf ederken geçmişinde bir kişiyi daha öldürdüğü ortaya çıktı.