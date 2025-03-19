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        Haberler Gündem Güncel Beykoz'da tüp patladı, o anlar kamerada | Son dakika haberleri

        Beykoz'da tüp patladı, o anlar kamerada

        Beykoz'da iki katlı binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, yangın sırasında tüpün patlama anı cep telefonu kamerasınca kaydedildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 00:21 Güncelleme: 19.03.2025 - 00:21
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        Beykoz'da tüp patladı, o anlar kamerada
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        Beykoz’un Tokatköy Mahallesi Kısmet Çıkmazı’ndaki binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri iki katlı binadaki yangını söndürdü.

        Yaralananın olmadığı yangın sırasında binadaki bir tüpün patlama anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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