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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'tan Sörloth açıklaması: Haberler gerçek dışıdır! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Sörloth açıklaması: Haberler gerçek dışıdır!

        Ara transfer döneminde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Atletico Madrid'de forma giyen Alexander Sörloth ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 17:13 Güncelleme: 04.02.2025 - 17:25
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        Beşiktaş'tan Sörloth açıklaması!
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        Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Atletico Madrid'de forma giyen Alexander Sörloth ile anlaştığı iddia edilmişti. Siyah-Beyazlılardan konuya ilişkin açıklama geldi.

        Beşiktaş iddiaları yalanlarken, "Kulübümüzün söz konusu futbolcu için herhangi bir girişimi olmamıştır." ifadesini kullandı.

        İşte Beşiktaş'ın açıklaması:

        "Kulübümüzün profesyonel futbolcu Alexander Sörloth'la anlaşmaya vardığı iddiasıyla yazılı ve görsel basınla sosyal medyada paylaşılan haberler gerçek dışıdır.

        Kulübümüzün söz konusu futbolcu için herhangi bir girişimi olmamıştır.

        Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız."

        KARİYERİ

        Atletico Madrid'de forma giyen 29 yaşındaki Norveçli golcü Alexander Sörloth, daha önce Villarreal, Leipzig, Real Sociedad, Crystal Palaca, Trabzonspor, Gent, Midtjylland, Groningen, Rosenborg ve Bodø/Glimt takımlarında top koşturdu.

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