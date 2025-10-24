Habertürk
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Tümosan Konyaspor ile oynanan maçta sakatlanan Rafa Silva'nın sakatlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 15:23 Güncelleme: 24.10.2025 - 15:23
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'de oynanan TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden Portekizli futbolcu Rafa Silva'da gecikmiş başlangıçlı kas ödemi tespit edildiğini duyurdu.

        Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, "Futbol A takımımızın Trendyol Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor'la oynadığı müsabakanın ardından her iki alt baldır adalesinde sertlik ve ağrı hisseden futbolcumuz Rafa Silva'nın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesinde gecikmiş başlangıçlı kas ödemi tespit edilmiştir. Takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmanda yer almayan Rafa Silva'nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

