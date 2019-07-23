ABDULLAH AVCI'NIN DERDİ SOL TARAF

Siyah-beyazlıların, Avusturya kampında transfer rotası da son halini alacak. Öncelikli olarak sol stoper isteyen Avcı'nın, Palmeiras'ı tercih eden Vitor Hugo'nun yerine şu an için Roco'yu takıma monte etme çalışmaları da yine kampta yaşanacak gelişmelerden biri olacak.