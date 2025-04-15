Beşiktaş'ta Göztepe mesaisi sürüyor!
Beşiktaş, Süper Lig'de konuk olacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile 19 Nisan Cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, 1 saat 15 dakika sürdü.
5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.
Siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.