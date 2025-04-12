Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        74
        Fenerbahçe
        FB
        68
        Reeder Samsunspor
        SAMS
        51
        Beşiktaş
        BJK
        48
        ikas Eyüpspor
        EYP
        47
        Rams Başakşehir
        İBFK
        45
        Onvo Antalyaspor
        ANT
        40
        Göztepe
        GÖZ
        39
        Gaziantep FK
        GFK
        39
        Kasımpaşa
        KSM
        39
        Tümosan Konyaspor
        KON
        37
        Trabzonspor
        TS
        36
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        34
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        34
        Bellona Kayserispor
        KYS
        33
        Net Global Sivasspor
        SVS
        31
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        31
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        19
        Adana Demirspor
        ADS
        -2
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş'ta Chamberlain sağ bekte, Svensson stoperde başladı - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta Chamberlain sağ bekte, Svensson stoperde başladı

        Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, eksik oyuncuların fazlalığı nedeniyle Başakşehir karşısında Chamberlain'i sağ bek, Svensson'u ise stoper olarak görevlendirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.04.2025 - 20:07 Güncelleme: 12.04.2025 - 20:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Chamberlain sağ bek, Svensson stoper
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş, sahasında Başakşehir ile karşılaşırken, siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Kasımpaşa maçına 11'ine göre 3 değişiklik ile sahaya çıktı. Norveçli teknik adam, sakatlığı bulunan Emirhan Topçu'nun yanı sıra Joao Mario ve Ciro Immobile'nin yerine Salih Uçan, Milot Rashica ve Mustafa Hekimoğlu'na formayı teslim etti.

        SAĞ BEKTE CHAMBERLAIN, STOPERDE SVENSSON

        Solskjaer, sakat ve cezalı oyuncuların eksikliğinde takımın defans hattını kurmakta zorluk çekti. Deneyimli teknik adam, Alex Oxlade Chamberlain'e bu maçta sağ bek pozisyonunda görev verdi. Asıl mevkisi sağ bek olan Svensson ise stoperde görev yaptı.

        Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya Mert Günok, Alex Oxlade-Chamberlain, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Arthur Masuaku, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva, Ernest Muçi ve Mustafa Hekimoğlu 11'iyle başladı.

        Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Keny Arroyo, Ciro Immobile, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Fahri Kerem Ay, Emrecan Terzi ve Arda Berk Özüarap ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

        IMMOBILE YEDEK SOYUNDU

        Beşiktaş'ta golcü futbolcu Ciro Immobile, Başakşehir maçına yedek kulübesinde başladı. Süper Lig'in 29. haftasında oynanan Galatasaray derbisinde ve Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Göztepe ile yapılan müsabakada yedek soyunan Immobile, Kasımpaşa maçında ilk 11'e geri dönmüştü. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, tecrübeli futbolcuyu bir maçın ardından yeniden yedek başlattı.

        SALİH UÇAN 11 MAÇ SONRA 11'DE

        Siyah-beyazlıların tecrübeli orta saha oyuncusu Salih Uçan, 12 maç aranın ardından ilk 11'de görevlendirildi. Salih, son olarak Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya 11'de başlamıştı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda Başakşehir'e karşı Salih'i orta sahanın merkezinde şans verdi.Öte yandan siyah-beyazlıların genç golcüsü Mustafa Hekimoğlu ise ligde ilk kez 11'de sahaya çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        Minguzzi ailesine tehdit mesajı atmıştı! Sıcak gelişme!
        Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor
        Bakan Şimşek: Enflasyon düşüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Abbas Erakçi: Görüşme yapıcıydı
        Abbas Erakçi: Görüşme yapıcıydı
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        ABD'den Apple için 'geri vites'
        Vahşetin sonu gelmiyor! Yine eski koca sokak ortasında!
        Vahşetin sonu gelmiyor! Yine eski koca sokak ortasında!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Maçın canlı anlatımı ve istatistikleri
        Maçın canlı anlatımı ve istatistikleri
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        Beşiktaş Divan Kurulu'nda Arat'a saldırı!
        Adliyeye sevk edildi
        Adliyeye sevk edildi
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        "Arkadan saldırana kalleş denir!"
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        İran: İsrail, ABD ile aramızda savaş başlatmak istiyor
        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!
        Kadın hastalarla ilgili skandal ifadeler! 2 doktora uzaklaştırma!
        Yerlikaya: Suç duyurusunda bulunduk
        Yerlikaya: Suç duyurusunda bulunduk
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu iptal edildi!
        Beşiktaş'ta Divan Kurulu iptal edildi!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        "Dua ederken ses duyduk..." Merhumu 2 kere gömdüler!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        Anne babalar dikkat! İrem 8 yaşındaydı... Diz ağrısıyla başladı!
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        En iyi 5 Birinci Dünya Savaşı filmi
        Bir divanın sahne arkası
        Bir divanın sahne arkası
        Habertürk Anasayfa