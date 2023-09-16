Beşiktaş'ta Aboubakar gelişmesi
Beşiktaş'tan özel izin alarak milli takım kampından ayrılıp ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle Fransa'ya giden Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi
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Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesinde durumu merakla beklenen Vincent Aboubakar konusunda flaş bir gelişme yaşandı.
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Siyah-beyazlıların Kamerunlu golcüsü, özel izinle milli takım kampından sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle Fransa'ya gitmişti.
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Kritik maçın kadrosunda olup olmayacağı merak edilen Aboubakar bu sabah İstanbul'a geldi.
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Yıldız ismin herhangi bir sorunu bulunmadığı ve Trabzonspor maçı kafilesinde yer alacağı öğrenildi.
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.
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Bu sezon ligde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, hanesine 7 puan yazdırdı.
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