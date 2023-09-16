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        Beşiktaş'ta Aboubakar gelişmesi

        Beşiktaş'tan özel izin alarak milli takım kampından ayrılıp ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle Fransa'ya giden Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi

        Oğuzhan Genç
        ogenc@haberturk.com
        Giriş: 16.09.2023 - 11:44 Güncelleme: 16.09.2023 - 12:31
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          Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesinde durumu merakla beklenen Vincent Aboubakar konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

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          Siyah-beyazlıların Kamerunlu golcüsü, özel izinle milli takım kampından sonra ailesindeki sağlık sorunları nedeniyle Fransa'ya gitmişti.

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          Kritik maçın kadrosunda olup olmayacağı merak edilen Aboubakar bu sabah İstanbul'a geldi.

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          Yıldız ismin herhangi bir sorunu bulunmadığı ve Trabzonspor maçı kafilesinde yer alacağı öğrenildi.

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          Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak. Papara Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

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          Bu sezon ligde çıktığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Beşiktaş, hanesine 7 puan yazdırdı.

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