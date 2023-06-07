Yaptığı maçların 12'si kazanan, 14'ünde berabere kalan ve 9'undan mağlup ayrılan Arabam.com Konyaspor ise 50 puanla 7. sırada bulunuyor.

Beşiktaş ile aynı puana sahip Fenerbahçe, Gaziantep FK'nin ligden çekilmesi nedeniyle son hafta hükmen galip ilan edilecek.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 23 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan Beşiktaş, son haftaya 77 puanla 3. sırada girdi. Siyah-beyazlı ekip, Konyaspor'u yendiği takdirde, ligi ikili averajda üstün olduğu Fenerbahçe'nin önünde ikinci sırada tamamlayacak.

• Beşiktaş ile oynadığı son beş Süper Lig maçının ikisini kazanan Konyaspor (1B 2M), daha önceki 20karşılaşmada aldığı galibiyet sayısını geride bırakmak istiyor (2G 7B 11M).

• Konyaspor'u konuk ettiği son yedi Süper Lig maçındaki tek puan kaybını geçen sezon yaşayan Beşiktaş (6G 1B), bugüne kadar Konya ekibi karşısında üst üste iki iç saha karşılaşmasını galibiyetsiz geçmedi.

Siyah-beyazlılarda Romain Saiss, Onur Bulut, Rachid Ghezzal, Nathan Redmond ve Alexandru Maxim'in sakatlıkları bulunuyor. Beşiktaş'ta Arthur Masuaku ise sarı kart cezası nedeniyle Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

• Süper Lig'deki son yedi maçından da 3 puanla ayrılan Beşiktaş, Şenol Güneş yönetimindeki en uzun galibiyet serisine ulaştı. Siyah-beyazlılar üst üste sekiz galibiyet aldığı son süreci Eylül-Kasım 2009 arasında Mustafa Denizli döneminde yaşadı.

• Bu sezon Süper Lig'de en fazla beraberlik alan takım olan Konyaspor (14), lig tarihinde sadece 2018/19'u daha yüksek bir sayıyla tamamladı (17).

• 2022/23 Süper Lig sezonunda çıktığı 17 iç saha maçının 13'ünü kazanan Beşiktaş (%76.5), en son 2017/18'i (%82.4) daha yüksek bir yüzdeyle tamamladı.

• Süper Lig'deki son İstanbul ziyaretinde Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Konyaspor, bugüne kadar bu şehirde üst üste iki deplasman galibiyeti alamadı.

• Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta 13 gol atan Vincent Aboubakar, son beş karşılaşmanın tamamında fileleri havalandırdı. Opta'nın bu alanda detaylı veriye sahip olduğu 2007/08'den bu yana üst üste altı lig maçında gol sevinci yaşayan sadece iki Beşiktaş oyuncusu bulunuyor: Mario Gomez (Nisan-Mayıs 2016) ve Burak Yılmaz (Mart-Nisan 2019).