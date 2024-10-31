Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl kimdir, kaç yaşında?
İçişleri Bakanlığı'nın Esenyurt Belediyesi'ne Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ü kayyum olarak atandığı iddiası üzerine Bingöl'ün hayatı ve biyografisi merak konusu oldu. İşte bugüne kadar kaymakamlık, vali yardımcılığı ve iller idaresi genel müdürlüğü daire başkanlığı görevlerini yerine getiren Bingöl'ün biyografisi...
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Beşiktaş Kaymakamı Oğuzhan Bingöl'ün, İçişleri Bakanlığı tarafından Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atandığı iddiası üzerine Bingöl kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu gibi sorular gündeme geldi. Bakanlık bu sabah saatlerinde kayyum olarak İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un atandığı duyurdu ancak Kaymakam Bingöl'ün hayatı ve biyografisi merak edilmeye devam ediyor.
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OĞUZHAN BİNGÖL KİMDİR?
Oğuzhan Bingöl, 1979 Yılında Erzurum'da doğdu. İlk Öğrenimini Erzurum'da Ortaöğrenimini ise Ankara'da tamamladı.
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü'nü bitirdikten sonra 2004 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından Yozgat'ta Kaymakam adayı olarak göreve başladı.
Sırasıyla Eskişehir ili Han İlçesi ve Kayseri ili Akkışla ilçesinde Kaymakam vekilliği yaptı, Bursa ili Harmancık İlçe Kaymakamlığı görevini yürütürken 2008 yılında Mardin ili Dargeçit ilçe Kaymakamlığı'na atandı. Dargeçit'te 2 yıl görev yaptıktan sonra Mardin Vali Yardımcılığına atandı.
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Oğuzhan Bingöl, 2011 yılında Diyarbakır-Bismil İlçe Kaymakamlığı'na vekâleten yürütmesinin ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından, aynı yıl içinde kararname ile Elazığ ili Baskil İlçe Kaymakamlığı'na atandı.
05 Ekim 2011 tarihinden Baskil Kaymakamı olarak görev aldıktan sonra 4 yıl süre ile Midyat Kaymakamlığı görevini sürdürdü.
10 Kasım 2017 tarihinde İçişleri Bakanlığı bünyesinde İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak atanan Oğuzhan Bingöl 01/08/2018 tarih ve 2018-157 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Yüreğir Kaymakamı olarak atanarak 19/09/2018 tarihinde Yüreğir Kaymakamı olarak görevine başladı.
Hatay Vali Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.
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